Los Cabos.— México era una parada pendiente para Francisco Cerúndolo. El tenista argentino tenía el deseo de competir en territorio mexicano, pero la cercanía de fechas entre el ATP 500 de Acapulco y el ATP 250 de Buenos Aires —el único torneo del circuito que se disputa en Argentina— había complicado su participación en el país. En el décimo aniversario del Abierto de Los Cabos, finalmente saldó esa cuenta pendiente.

“Sinceramente, siempre quise venir a México porque nunca había podido venir acá para jugar. Me han dicho que tanto Los Cabos, como Acapulco, son torneos muy lindos. Más allá de cómo se juega, la vida fuera del torneo por lo que me dijeron es muy buena. Voy a los torneos no solo porque me gusta jugar tenis, sino también porque me gusta pasarla bien fuera de la cancha”, compartió .

Para Cerúndolo, el calor y la humedad en la península de Baja California forman parte de la complejidad que representa el certamen tricolor, por lo que buscará adaptarse a las condiciones del Cabo Sports Complex, donde disputará su quinto torneo sobre cancha dura de la temporada

“En el primer torneo es difícil encontrar buenas situaciones. [...] Ir paso a paso. Día a día. Sintiéndome más cómodo en los entrenamientos. El primer partido siempre es un desafío porque hay personas que vienen con más ritmo. Nunca es fácil, entonces es importante pasar ese primer partido y entrar en ritmo de competencia”, reconoció el sudamericano.

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