Sam’s Club sorprendió con un descuento que reduce de forma importante el precio de una de las Smart TV más buscadas de LG, convirtiéndola en una opción atractiva para quienes buscan una pantalla grande sin pagar el precio completo.

La tienda departamental tiene en remate la pantalla LG 4K de 75 pulgadas; ahorrando más de 10 mil pesos.

Si estás pensando en renovar el centro de entretenimiento de tu hogar, esta oferta de Sam’s Club puede ser una de las mejores del momento.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla LG 4K de 75 pulgadas?

Esta Smart TV reúne especificaciones que la convierten en una excelente alternativa para quienes buscan calidad de imagen y funciones inteligentes:

Pantalla de 75 pulgadas.

Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles).

Compatible con HDR para mejorar contraste y color.

Sistema operativo webOS, con acceso a aplicaciones como Netflix, Disney+, Prime Video, Max y YouTube.

Conectividad Wi-Fi y Bluetooth.

Múltiples puertos HDMI y USB para conectar consolas, barras de sonido y reproductores.

Control inteligente compatible con asistentes de voz.

Tecnología de escalado de imagen para mejorar contenido que no está en 4K.

¿Cómo aplicar la promoción?

Para acceder al descuento es necesario ingresar al sitio web o acudir a una sucursal de Sam’s Club.

Recuerda que algunas promociones pueden ser exclusivas para socios y estar sujetas a disponibilidad, por lo que es recomendable verificar existencias antes de realizar la compra.