Las federaciones miembro de la UEFA acordaron boicotear el jueves todas las competiciones de la FIFA en protesta por el plan de Gianni Infantino de vender una participación de los ingresos del Mundial a inversores de capital privado.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en competiciones de la FIFA”, dijo el ente rector del fútbol europeo tras una reunión urgente en línea de sus 55 miembros.

“La venta de algunas cosas es sencillamente inaceptable”, indicó la UEFA en un comunicado. “La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta”.

Lee también Francisco Iturbide, el nuevo presidente de la Liga MX que intentó debutar en el América

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

La reunión estratégica fue convocada para contrarrestar la oferta de Infantino, el presidente de la FIFA, de 20 millones de dólares para cada uno de sus 211 miembros globales, que debe aceptarse a más tardar a mediados de septiembre.

La propuesta secreta de Infantino se reveló el martes: escindir sus operaciones comerciales en una operación de 20.000 millones de dólares, con un 20% en manos de inversores privados. El inversor principal sería una firma de inversión de Nueva York creada por Joshua Kushner.

[Publicidad]

“Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una abdicación del deber de la FIFA como custodio del fútbol mundial”, manifestó la UEFA, donde Infantino fue durante mucho tiempo empleado y ejerció como secretario general, una figura similar a un director ejecutivo, cuando fue elegido por primera vez para dirigir la FIFA en 2016.

Lee también Infantino fija plazo para oferta de 20 millones a miembros en plan inversor del Mundial de Kushner

Donald Trump y Gianni Infantino, previo a la final de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AP

“En el momento en que inversores externos adquieren participaciones de propiedad en competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre”, sostuvo la UEFA. “El retorno comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores pasan a ser una presión diaria”.

[Publicidad]

Infantino defendió la oferta de capital privado como una oportunidad para “acelerar al máximo” la financiación del desarrollo del fútbol en todo el mundo, donde la mayoría de los 211 miembros de la FIFA dependen de esos fondos.

Dirigentes de alrededor de 40 miembros de la UEFA intervinieron en la reunión urgente, y expresaron su enojo porque la FIFA no está utilizando parte de sus reservas de varios miles de millones para financiar programas adicionales de desarrollo.

La próxima competición de la FIFA se disputará en Europa: el Mundial femenino Sub20, organizado por Polonia a partir del 5 de septiembre.