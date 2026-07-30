La licencia de conducir permanente se ha convertido en uno de los trámites más solicitados por los conductores tanto en la CDMX como en el Edomex, y no es para menos, ya que es un documento sin vigencia, por lo que los usuarios no tienen que renovarla periódicamente.

Sin embargo, con el anuncio de que el programa finalizará en 2027, muchos se preguntan cómo agendar una cita para sacarla antes de que la quiten y así aprovechar sus beneficios. Hoy, en Autopistas te explicamos paso a paso.

La licencia de conducir es un documento intransferible y personal que sirve como identificación. Foto: Unsplash

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¿Cómo agendar una cita para tramitar la licencia de conducir permanente?

Para tramitar la licencia de conducir permanente deberás elegir entre las siguientes opciones dependiendo de tu situación: nunca he tramitado un permiso de conducir en CDMX o ya cuento con una licencia tipo “A” y quiero la permanente.

Si nunca has tramitado una licencia de conducir en CDMX

Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/.

Accede con tu Llave CDMX, si no cuentas con una créala en https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true.

Selecciona “Nunca he tramitado una Licencia tipo A” y descarga la guía básica para estudiar los temas del examen.

Realiza la evaluación, oprimiendo el botón “Iniciar”.

Una vez que apruebes el examen, descarga la constancia de evaluación.

Paga en línea o genera la línea de captura para pagar en bancos y tiendas autorizadas por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Posteriormente, deberás agendar una cita desde el portal de la Semovi:

Ingresa a https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

Accede con tu Llave CDMX.

Da clic en “Agendar cita”.

Selecciona el trámite que quieres realizar. En este caso “Licencias y permisos de conducir para menores”.

Elige “Licencia tipo A”.

Selecciona “Expedición tipo A permanente”.

Ingresa tus datos y programa la cita.

Finalmente, acude al módulo seleccionado y presenta los siguientes documentos:

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Cita impresa.

Constancia de aprobación.

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial.

Si ya cuentas con una licencia tipo “A” y quieres la permanente

Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/tramites

Accede con tu Llave CDMX.

Selecciona “Ya tengo una Licencia tipo A y quiero obtener la permanente”. Después realiza el registro.

Ingresa tus datos.

Paga tu licencia en línea o genera una línea de captura.

De esta forma generas la versión digital, si quieres el plástico también puedes solicitarlo de forma gratuita desde https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/citas/seleccionar-modalidad.

Cabe destacar que si el sistema no cuenta con tus datos biométricos actualizados, es necesario que solicites una cita para completar el proceso.

La licencia de conducir digital tiene la misma validez que la versión física. Foto: Secretaría de Movilidad de la CDMX

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir permanente?

¡Tómalo en cuenta! El costo de la licencia de conducir permanente tipo “A” (automovilista) tiene un costo actual de $1,500. Recuerda que el pago es único y este documento tiene validez oficial tanto en la CDMX como en el Edomex.

La licencia de conducir permanente es un documento ideal para quienes buscan evitar las renovaciones periódicas, por lo que te recomendamos tramitarla antes de que el programa finalice.

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