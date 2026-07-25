Las llantas presentan marcas y símbolos que proporcionan información sobre sus características, especificaciones y estado. Y de entre todos ellos, hay un pequeño triángulo que suele pasar desapercibido, pero que comprenderlo es vital para la seguridad.

No indica un defecto ni forma parte del diseño del neumático, sino que incluso puede advertir que es momento de cambiar los neumáticos. Sigue leyendo para conocer su significado.

¿Dónde se ubica el símbolo de triángulo en las llantas?

Este símbolo de triángulo se encuentra al costado de la llanta. Dependiendo del fabricante, puede aparecer una vez o en varias zonas de la circunferencia para facilitar su localización.

Un artículo de Michelin indica que su función principal es actuar como indicador del desgaste de la banda de rodamiento, por lo que también se le suele conocer como "testigo de desgaste".

Las llantas también contienen combinaciones de letras y números que indican su antigüedad. Foto: Unsplash

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A menudo, el triángulo va acompañado de otros indicadores dentro de los canales principales del neumático, entre ellos, pequeñas barras de caucho que permiten detectar visualmente la profundidad del dibujo.

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Para encontrar esas barras, basta con localizar uno de los triángulos en el costado y seguir una línea imaginaria hacia la banda de rodamiento. Ambos facilitan la inspección de la llanta sin necesidad de revisar toda la superficie.

Cuando la banda de rodamiento ha alcanzado el límite de desgaste y los triángulos están próximos a tocar el piso, significa que es momento de hacer un cambio.

¿Qué significa el símbolo de triángulo en las llantas?

Conforme la llanta se desgasta con el uso, la profundidad de los surcos en la banda de rodamiento disminuye hasta quedar al mismo nivel que el símbolo del triángulo.

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Y eso significa que el neumático ha llegado a su límite de uso, por lo que debe reemplazarse por uno nuevo. Según información de Bridgestone, circular bajo tales condiciones reduce la capacidad de la rueda para evacuar el agua, disminuye la adherencia y afecta procesos clave como el frenado.

Aunque parecen insignificantes, los símbolos de las llantas también se deben inspeccionar de manera periódica, lo que garantiza un manejo más seguro.

Cuando el triángulo alcanza la superficie, es momento de cambiar los neumáticos por unos nuevos. Foto: Unsplash

5 símbolos extra que vienen en las llantas

1. Medidas de la llanta

La combinación de números y letras indica el ancho de la llanta y su relación con la altura, el tipo de construcción y el diámetro del rin. Dicha información es fundamental para instalar el neumático adecuado en cada vehículo, así lo explica Repsa Autocentro.

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2. Índice de carga

Este número señala la carga máxima que puede soportar una llanta cuando está correctamente inflada.

Por lo anterior, escoger el índice de carga apropiado ayuda a mantener el desempeño previsto por el fabricante del vehículo.

3. Código de velocidad

Representado por una letra, este código indica la velocidad máxima para la que fue diseñada. Tal como lo indica Bridgestone, es un dato importante al momento de comprar neumáticos compatibles con las características del auto.

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Los triángulos de las llantas son indicadores del nivel de desgaste. Foto: Unsplash

4. Fecha de fabricación (DOT)

El código DOT incluye, entre otros datos, la semana y el año de fabricación de la llanta. Y conocer esa información te permite calcular su antigüedad, aspecto fundamental para evaluar su estado y desgaste.

5. Indicadores de desgaste

Como lo mencionamos anteriormente, se trata de pequeñas barras ubicadas dentro de los canales de la banda de rodamiento y muestran si el dibujo ha alcanzado el límite de desgaste.

El símbolo de triángulo sirve precisamente para facilitar su localización.

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Todas las marcas presentes en una llanta ofrecen detalles valiosos para conocer sus especificaciones y verificar su estado. ¿Ya las habías notado?

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