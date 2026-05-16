Las llantas son uno de los componentes más importantes en cualquier vehículo, pues se consideran el único punto de contacto con el pavimento. Por ello, mantenerlas en buen estado y con la presión adecuada garantiza una conducción segura.

Esto se vuelve aún más importante ante las altas temperaturas, ya que el calor ocasiona que el aire se expanda al interior. Y una presión incorrecta puede afectar el desempeño del auto o incrementar el riesgo de accidentes.

Por lo anterior, en Autopistas te contamos a qué niveles se deben conservar.

¿Qué presión deben tener las llantas en época de calor?

La presión es la cantidad de aire comprimido que se encuentra dentro de los neumáticos y se mide en libras por pulgada cuadrada o PSI.

De acuerdo con el fabricante Kia, la presión recomendada para cada vehículo se indica en el manual de usuario y en la misma etiqueta de la llanta. Esa cantidad es "en frío", es decir, antes de la conducción.

Por lo general, se recomiendan 30 PSI para autos pequeños pequeño, 36 PSI para medianos y 42 PSI para vehículos grandes.

Inflar incorrectamente tus llantas puede provocar accidentes. Foto: Freepik

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No obstante, durante épocas calurosas, el aire dentro de los neumáticos se expande, elevando la presión 3 PSI o más. Entonces, ¿cómo prevenir daños?

Las recomendaciones establecidas por los fabricantes ya contemplan las variaciones de temperatura. Lo único que debes cuidar es que en caso de que aumente la presión, no purgar el neumático.

En su lugar, monitorea con frecuencia la presión y acude con tu mecánico si percibes un desgaste irregular o menos adherencia al pavimento.

¿Cuáles son las consecuencias de tener las llantas con la presión inadecuada?

De acuerdo con el blog Radial Llantas, estas son las consecuencias de tener las llantas a una presión incorrecta:

Presión muy baja

El auto consume más gasolina.

Puede haber mayor desgaste en la parte externa de la llanta.

Hay más riesgos de que se revienten.

El auto se puede sentir más "pesado" al manejar.

Puede haber mayor riesgo de perder el control en curvas.

Mayor tiempo de frenado.

Presión muy alta

Se desgasta más el centro de la llanta.

El auto rebota más al pasar topes o baches.

Hay menos tracción, sobre todo en la lluvia.

Mayor riesgo de perder el control con maniobras bruscas.

Reduce la vida útil del neumático.

En caso de que tu auto pierda tracción, la causa puede se runa presión baja en las llantas. Foto: Freepik

El correcto mantenimiento de las llantas no solo mejora la estabilidad y el consumo de combustible, sino que también contribuye a una conducción más segura y eficiente.

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