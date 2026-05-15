M13 iluminará el firmamento de mayo; ¿cómo y cuándo observar este enjambre estelar en México?

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El cielo nocturno de mayo se iluminará con el brillo de miles de estrellas provenientes del , ofreciendo un espectáculo astronómico imperdible que muchas personas querrán atestiguar en vivo y en directo.

Este cúmulo se encuentra situado en la y fue descubierto en 1714 por el astrónomo inglés Edmond Halley. Está compuesto por más de 100 mil estrellas, que giran dentro de la agrupación.

De acuerdo con la agencia espacial NASA, el M13 es "uno de los cúmulos estelares más brillantes visibles desde el hemisferio norte". Está ubicado a 25 años luz de la Tierra y cuenta con una magnitud de 5.8.

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Messier 13, el Gran Cúmulo de Hércules. Foto: NASA, ESA y el Hubble Heritage Team.
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¿Cuándo observar este "enjambre de estrellas"?

Este peculiar fenómeno celeste podrá verse durante la noche del próximo lunes 18 de mayo, a partir de las 22:00 horas (tiempo centro de México). El también apodado "enjambre de estrellas" se verá con mayor claridad en el hemisferio norte.

Para observar este cúmulo estelar, es necesario ubicar la constelación Hércules, la cual se puede identificar entre las estrellas Vega y Arcturus. En cielos oscuros, puede verse a simple vista como una mancha difusa.

Estas estrellas están tan agrupadas que, en ocasiones, pueden colisionar entre sí e incluso formar una nueva estrella. Las estrellas rezagadas resultantes parecen ser más jóvenes que las demás estrellas de su entorno inmediato.

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El cúmulo estelar M13 se encuentra ubicado en dirección a la constelación de Hércules. Foto: NASA / Stellarium
El cúmulo estelar M13 se encuentra ubicado en dirección a la constelación de Hércules. Foto: NASA / Stellarium

¿Cómo disfrutar de este espectáculo estelar?

Para disfrutar de este "enjambre estelar" en la Ciudad de México, debes considerar las siguientes recomendaciones:

  • Busca una zona elevada y despejada, lejos de las luces de las ciudades y de los altos edificios y árboles.
  • Utiliza binoculares 10x50 o telescopios pequeños.
  • Adapta tu mirada a la oscuridad con 20 minutos de anticipación.
  • Consulta aplicaciones especializadas en astronomía, así como el pronóstico meteorológico.

Finalmente, esta increíble agrupación de estrellas es fácil de encontrar debido a su intenso brillo, capaz de ofrecer buenos resultados de observación incluso con telescopios pequeños.

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mndsm

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