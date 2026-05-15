Campaña de adopción de perritos inspirada en estampas del Mundial 2026 se viraliza; así es la propuesta

La fiebre de los entusiastas del fútbol por la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue extendiéndose por México y varios países de América Latina, dejando ver la creatividad de los usuarios en redes sociales.

En los últimos días, una campaña de adopción de perritos se ha vuelto tendencia en plataformas digitales, por su ingenio al presentar a los ejemplares caninos que se encuentran en la búsqueda de un hogar y una familia.

Esta iniciativa creativa surgió como una forma de incentivar la adopción responsable de perros callejeros en los países de Argentina y Colombia, aprovechando la euforia de la hinchada por el evento deportivo de este año.

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En Argentina y Colombia, fundaciones y centros de adopción realizaron creativas campañas de adopción de perritos, inspiradas en el álbum del Mundial 2026. Foto: Instagram @centrodeadopcionessalta

Perritos protagonizan estampas del Mundial 2026

La primera campaña se llevó a cabo en Argentina, bajo la organización de la Municipalidad de Salta y el Centro de Adopciones "Matías Nocolás Mancilla". La propuesta consiste en un álbum de estampas mundialistas protagonizado por perritos rescatados y en situación de calle.

Cada una de las estampas incluye los datos de identificación de cada perrito, como nombre, edad, tamaño y el equipo al que pertenecen, los cuales definen al mismo tiempo su personalidad y raza. Algunos nombres son "C.A. Patas Bravas", "Los Veteranos F.C." y "Club Atlético Rescatados".

Este refugio actualmente resguarda a más de 60 ejemplares, que siguen a la espera de un hogar, por lo que esta campaña sirvió de apoyo para visibilizar la lucha que se vive a diario por darles una nueva oportunidad, generando conciencia sobre la adopción responsable.

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En Argentina y Colombia, fundaciones y centros de adopción realizaron creativas campañas de adopción de perritos, inspiradas en el álbum del Mundial 2026. Foto: Instagram @fundacioncolitasfelices

Otra estrategia parecida se realizó también en el municipio de Chocontá en Colombia, de la mano de la Fundación Colitas Felices. Cada estampita tiene el nombre, el apodo, la edad y el peso de los perritos, quienes visten con elegancia la camiseta oficial de la Selección de Colombia.

"En este álbum, cada peludito es una edición especial. Ellos son únicos, irrepetibles y están listos para entrar a la cancha de tu corazón", escribió la fundación en la plataforma de Instagram, donde rápidamente recibieron mensajes de decenas de usuarios que buscan darles un hogar.

Además de la adopción, la fundación también hace el llamado a amantes de los animales y el fútbol para hacer donaciones o apadrinar a uno de los 90 perritos que viven en el refugio, contribuyendo de esta manera a su alimentación, salud, bienestar y cuidados generales.

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