Con la presencia de las altas temperaturas en México, también aumenta la presencia de alacranes en hogares y jardines, especialmente en zonas cálidas y húmedas.

Para evitar encuentros peligrosos y proteger a toda la familia, cada vez más personas recurren a productos especializados que ayudan a mantener alejados a estos arácnidos.

Desde trampas hasta insecticidas y repelentes, en Amazon México existen diversas opciones eficaces y fáciles de usar para combatir esta plaga durante la temporada de calor.

5 artículos eficaces contra alacranes que puedes encontrar en Amazon México

Raid Insecticida Max

Este insecticida cuenta con esencia de eucalipto; acaba con insectos y protegerá a tu familia de sus picaduras.

El pesticida tiene un costo de $110 pesos.

INGEQUIS Protector

Este protector tiene cubierto PU de calidad con relleno grueso de EPE, se puede limpiar lavando con agua y se seca rápido, impermeable de fuga de agua, resistente al polvo, insectos, viento y ruido de afuera.

Se encuentra disponible en Amazon con un costo de $189 pesos.

Catchmaster Bandejas adhesivas

Si te interesa atrapar alacranes mientras no estás en casa, la solución está en Catchmaster, trampas adhesivas diseñadas para usarse sin señuelo. Esta trampa está diseñada para imitar las áreas estrechas que los alacranes eligen para buscar refugio. Esta bandeja está diseñada intuitivamente para ser una solución eficaz de control de plagas.

El costo de este producto es de $594 pesos.

Lámpara UV

La lámpara UV se ha convertido en uno de los artículos más recomendados para detectar alacranes durante la noche, ya que estos arácnidos brillan bajo la luz ultravioleta gracias a una sustancia fluorescente presente en su exoesqueleto.

Este tipo de linternas permite localizarlos con mayor facilidad en patios, jardines, grietas o rincones oscuros del hogar, ayudando a prevenir accidentes durante la temporada de calor.

La lámpara UV tiene un costo de $189 pesos.

Fdit Repelente Ultrasónico

El Fdit repelente ultrasónico es uno de los dispositivos más buscados para mantener alejados a alacranes y otras plagas dentro del hogar sin utilizar químicos ni insecticidas. Este aparato funciona mediante la emisión de ondas ultrasónicas imperceptibles para las personas, pero molestas para insectos y arácnidos, por lo que puede ayudar a reducir la presencia de alacranes en habitaciones, cocinas o bodegas. Además, destaca por su fácil instalación, ya que solo necesita conectarse a la corriente eléctrica para comenzar a funcionar.

Este producto tiene un costo de $215 pesos.