VIDEO: "México no existió hasta que llegaron los españoles", dice Díaz Ayuso; cuestiona cuál es el pasado del país antes del mestizaje

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Madrid.- La presidenta de la región de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, acusó a la izquierda española y mexicana de estar "retorciendo la Historia de España en México", y apostilló: "no existió hasta que llegaron los españoles".

En una intervención en el pleno de la Asamblea regional de Madrid, contestó a las críticas de la oposición a su viaje a México, que interrumpió anticipadamente denunciando un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del que ha responsabilizado igualmente al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

"Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", dijo la jefa del Ejecutivo regional madrileño en alusión a un 'tzompantli' o muro de cráneos maya que se excavó en Ciudad de México.

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Díaz Ayuso consideró que "a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo", para que la gente "esté podrida" y solo albergue "desconfianza" y "emociones negativas", y no tenga "ni fe, ni nación, ni historia, ni familia ni propiedad".

La presidenta madrileña defendió que fue a México a "trabajar", al igual que hacen otros dirigentes territoriales en sus viajes institucionales, con el valor añadido, en este caso, de que "el 98% de la inversión mexicana que llega a España viene directamente a Madrid".

"Si nuestro viaje no está justificado, no les cuento el de los presidentes autonómicos socialistas; como a nadie les importa, pues no pasa nada", destacó.

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Este mismo jueves, en una entrevista en EsRadio, había afirmado que el gobierno español "promovió" un "boicot" a su viaje institucional a México y que Sheinbaum recibió "desde España" la orden de "Reviéntale el viaje".

En un principio, la mandataria madrileña iba a estar en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo pero, el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a un "clima de boicot" por parte del Ejecutivo mexicano y que, según apunta ahora, "organizó" el propio Sánchez.

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