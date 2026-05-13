"Tenemos una enorme deuda con el sistema educativo"; especialistas abordan cambios al calendario de la SEP Con los de Casa

Después de la propuesta del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, de acabar el actual ciclo escolar el próximo 5 de junio debido al calor y al arranque de la Copa del Mundo 2026, los especialistas Patricia Vázquez, de Mexicanos Primero, y Marco Fernández, de México Evalúa, consideran que "veníamos mal y hoy estamos peor".

En entrevista Con los de Casa, conducido por David Aponte y Maite Azuela, Fernández destacó el rezago educativo causado por la calidad de aprendizajes y desigualdad de oportunidades, lo que contribuye a que de más de 100 alumnos de educación primaria nada más 28 acaben la licenciatura.

"El Tec de Monterrey, en colaboración con México Evalúa, hemos hecho una serie de estudios para poder entender cuál es la brecha entre lo que los chicos aprenden en el aula y lo que el mundo laboral en los diferentes sectores económicos requieren. No están desarrollando habilidades como pensamiento crítico, solución de problemas, trabajo en equipo", detalló.

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Con relación a dicha propuesta, la cual fue revisada por Delgado y los 32 secretarios de educación pública el pasado 11 de mayo, destacó que generó controversia entre docentes, madres y padres de familia, especialistas, entre otras personas debido a que afectaría a 23.4 millones de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria.

"La educación es un derecho que se defiende y se exige, no es una dádiva ni un favor. La sociedad tiene que exigir que lo que se enseñe se aprenda bien y sea importante", concluyó.

Por su parte, Vázquez agregó que "el músculo de la sociedad existe cuando tocamos la escuela. Están violentando una ley (sic) que él mismo aprobó", con referencia a la publicación del calendario original en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025.

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"No se ha logrado un sistema educativo de calidad desde hace, al menos, tres décadas", afirmó. Al final, el último día de actividades escolares es el siguiente 15 de julio y el comienzo del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto.

El capítulo completo, donde se abordaron otros aspectos educativos como apoyos económicos, libros de texto gratuitos, modelos educativos implementados, eliminación de evaluaciones, presupuesto asignado, etcétera, puede verse a continuación:

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