Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron un paro general de 36 horas y una marcha con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob) esta tarde, para exigir atención a un pliego petitorio que incluye la destitución del director general, Arturo Reyes Sandoval, aumento del presupuesto y cambios en los procesos internos de la institución.

El paro comenzó a las 10:00 horas en todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. A las 11:50 horas, un contingente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco se concentró en la estación Ferrería/Arena CDMX de la Línea 6 del Metro de la Ciudad de México.

La movilización principal fue a las 13:00 horas, cuando estudiantes marcharon de la Plaza de las Tres Culturas hacia la Secretaría de Gobernación.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir la renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval. Exigen ser atendidos por la secretaria Rosa Icela Rodríguez debido a que hay temas más importantes que el mundial dentro de la institución. Foto: Galo Cañas / CUARTOSCURO

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Las protestas estuvieron acompañadas por organizaciones como Sindicato de Estudiantes MX, Libres y Combativas MX, Comité Revolucionario Universitario, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Colectivo Sinergia y la Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del IPN.

Entre las principales demandas del movimiento se encuentra el reconocimiento formal del movimiento estudiantil, así como la destitución de Reyes Sandoval y otras autoridades de la dirección general por presuntos actos de peculado y arbitrariedades.

También solicitan la integración de una comisión organizativa para la elección de la terna que ocupará la dirección general, la desaparición del patronato y la devolución al instituto de los recursos recaudados a su nombre.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir la renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval. Exigen ser atendidos por la secretaria Rosa Icela Rodríguez debido a que hay temas más importantes que el mundial dentro de la institución. Foto: Galo Cañas / CUARTOSCURO

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El pliego petitorio incluye la firma de un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los ingresos autogenerados regresen al instituto y sean distribuidos prioritariamente de acuerdo con las necesidades académicas de cada plantel.

Finalmente, los estudiantes demandan incremento presupuestal, transparencia en los procedimientos de ingreso y concursos de oposición de cátedra, la reinstalación de plazas docentes vacantes y la anulación de lineamientos relacionados con actas administrativas y sanciones.

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