“No vamos a permanecer de brazos cruzados” y “no vamos a permitir que se pisotee la educación”, advirtieron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) después de tomar las instalaciones de Canal Once, donde exigieron la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval, así como atención urgente a la falta de insumos, el deterioro de instalaciones y la crisis estructural del instituto.

La manifestación fue acordada en asamblea por alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, acompañados por estudiantes de la Escuela Superior de Economía y la Escuela de Medicina, quienes denunciaron que el IPN enfrenta recortes presupuestales, carencia de recursos básicos y presuntos desvíos de fondos que han agravado las condiciones académicas.

Durante la transmisión, los estudiantes indicaron que esperaron más de dos horas y media para ser escuchados antes de emitir su posicionamiento público, dirigido tanto a la comunidad politécnica como a la sociedad en general. En su mensaje, afirmaron que la situación real del instituto dista de las versiones oficiales, que —acusaron— han intentado proyectar una gestión positiva.

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“El IPN está en decadencia”, sostuvieron, al asegurar que los problemas no son nuevos, pero se han profundizado con decisiones recientes como la eliminación de fideicomisos, la centralización del presupuesto y la ruptura de vínculos con la Fundación Politécnico.

Entre sus demandas, destacaron la mejora inmediata de las condiciones de estudio, el abastecimiento de insumos, la rehabilitación de instalaciones y el esclarecimiento del manejo de recursos. Asimismo, hicieron un llamado a otras escuelas del IPN a organizarse e informarse sobre la situación institucional.

El pronunciamiento incluyó señalamientos directos contra funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Arturo Reyes Sandoval, así como Javier Tapia Santoyo, Ismael Jaidar Monter y Ana María Arrona González, a quienes acusaron de supuesta participación en actos de corrupción y desvío de recursos.

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Los estudiantes advirtieron que están dispuestos a llevar sus acciones “hasta las últimas consecuencias” con la finalidad de defender al instituto, aunque reconocieron que la destitución de funcionarios no resolverá el problema de fondo si no se erradican las prácticas de corrupción.

“El IPN agoniza”, concluyeron, al tiempo que convocaron a la comunidad politécnica a movilizarse en defensa de una educación pública de calidad.

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