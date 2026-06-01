David Bisbal permaneció varios segundos en silencio frente a la estatua de Juan Gabriel. El cantante español observó fijamente la figura del llamado "Divo de Juárez" en la Plaza Garibaldi, uno de los espacios más emblemáticos de la música popular mexicana.

La visita ocurrió apenas un día después del lanzamiento de su versión de “Amor eterno”, uno de los temas más reconocidos de Juan Gabriel y que ahora forma parte de su nuevo disco "Eternos".

Cerca de las 18:30 horas, el interprete de “Bulería” llegó al corazón de Garibaldi para rendir homenaje al compositor mexicano y convivir, durante algunos minutos, con seguidores que fueron convocados por su club de fans oficial.

Bisbal se asombró con la estatua dedicada al "Divo de Juárez". Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

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Entre aplausos, fotografías y decenas de flashes, el artista se abrió paso entre sus admiradores. Incluso, protagonizó un ligero tropiezo mientras intentaba acercarse al grupo para la fotografía oficial.

“Solo gente grande tiene estas estatuas para toda la vida”, expresó al observar el monumento dedicado al cantautor mexicano.

Los seguidores le entregaron dulces típicos, comida, un sombrero de mariachi y hasta una bandera de España que el cantante besó antes de firmarla.

¡David Bisbal está en México! Así fue como las fans del español le dieron la bienvenida durante un breve encuentro en la Plaza Garibaldi.

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Aunque el encuentro duró apenas unos minutos, para algunos de los asistentes representó el resultado de años de admiración. Entre ellos estaba Luisa Villalobos, quien lleva 23 años siguiendo la carrera del cantante.

Su historia comenzó cuando lo vio en televisión durante Operación Triunfo, pero hubo un momento en donde luchando por su salud, el cantante se volvió parte de esa supervivencia:

“Yo tuve leucemia y había una medalla a la que yo me encomendé. En una convivencia él se la puso y la trajo un mes. Entonces quedé prendada desde el 2003. En unos días se cumplen 23 años de eso y me di cuenta del tipo de persona que era”, contó a EL UNIVERSAL.

Con el paso de los años, aquella admiración se transformó en una comunidad y decidió crear un nuevo club de fans que recientemente cumplió 18 años y que actualmente reúne a cerca de 50 integrantes de distintas partes del país.

“Es muy padre porque he hecho muchas amigas aquí en México, en todo el país e incluso en todo el mundo. Actualmente tenemos alrededor de 50 miembros. Muchos viven fuera de la ciudad y también tenemos amigos en otros clubes de fans en Monterrey, León y Guadalajara”, explicó.

Tras la fotografía grupal y la convivencia con sus admiradores, Bisbal se retiró a descansar sin ofrecer declaraciones adicionales.

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