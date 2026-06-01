Después de conocer a los 26 convocados al Mundial 2026 por parte de México, ahora la duda está en cuáles serán los uniformes que portarán a en sus tres encuentros en este certamen de la FIFA.

La Selección Mexicana comanda el Grupo A de esta edición de la Copa del Mundo, siendo una de las tres naciones anfitrionas del torneo (Estados Unidos y Canadá son las otras). El equipo de Javier Aguirre se mide a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la primera fase del grupo, donde utilizarán sus tres uniformes.

Para esta ocasión, los mexicanos tendrán tres equipaciones para encarar el certamen de selecciones más importante. La principal es la verde, otra es blanca y la tercera es negra.

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¿Qué uniformes utilizará México en el Mundial 2026?

Según lo revelado por la página Footy Headlines, especializada en uniformes de futbol, la Selección Mexicana hará su debut frente a Sudáfrica con el tradicional jersey verde, short blanco y calcetas rojas. El arquero de ese día usará el suéter, short y calcetas de color magenta.

De igual forma, este portal reveló los que usarán los rivales del Tri. Los Bafana Bafana enfrentarán a México con el icónico uniforme amarillo.

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En su segundo duelo ante Corea del Sur en Guadalajara, los mexicanos saltarán al campo con el conjunto totalmente negro; el portero lucirá el verde. Por su parte, los coreanos saltarán al campo con su jersey morado.

Para cerrar la fase de grupos, el cuadro tricolor portará el uniforme blanco, que contiene vivos verdes y rojos; el guardameta portará su equipación morada. República Checa utilizará su jersey rojo y el