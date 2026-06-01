Con la Copa del Mundo a tan solo unos días de arrancar en el Estadio Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la expectativa entre los aficionados continúa en aumento.

La edición de 2026 tendrá un significado especial, ya que México volverá a ser anfitrión por tercera ocasión, consolidándose como un país histórico dentro del torneo. Esta situación ha despertado una gran ilusión por ver en acción a las máximas figuras del futbol mundial, sin importar la distancia ni las sedes compartidas con Estados Unidos y Canadá.

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Con este escenario, las televisoras han comenzado a definir sus estrategias para acercar la competencia a la audiencia. Televisa, una de las principales cadenas en México, dio a conocer a través de sus plataformas digitales el calendario de partidos que transmitirá en televisión abierta, permitiendo que los aficionados puedan seguir de cerca la actividad diaria del certamen.

A continuación, te presentamos un repaso de los encuentros que podrás disfrutar sin costo durante la fase de grupos del Mundial 2026.

LOS JUEGOS DE TELEVISA POR TV ABIERTA