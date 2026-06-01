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Con la Copa del Mundo a tan solo unos días de arrancar en el Estadio Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la expectativa entre los aficionados continúa en aumento.
La edición de 2026 tendrá un significado especial, ya que México volverá a ser anfitrión por tercera ocasión, consolidándose como un país histórico dentro del torneo. Esta situación ha despertado una gran ilusión por ver en acción a las máximas figuras del futbol mundial, sin importar la distancia ni las sedes compartidas con Estados Unidos y Canadá.
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Con este escenario, las televisoras han comenzado a definir sus estrategias para acercar la competencia a la audiencia. Televisa, una de las principales cadenas en México, dio a conocer a través de sus plataformas digitales el calendario de partidos que transmitirá en televisión abierta, permitiendo que los aficionados puedan seguir de cerca la actividad diaria del certamen.
A continuación, te presentamos un repaso de los encuentros que podrás disfrutar sin costo durante la fase de grupos del Mundial 2026.
LOS JUEGOS DE TELEVISA POR TV ABIERTA
- Jueves 11 de Junio - México vs Sudáfrica - 12:30 PM
- Viernes 12 de Junio - Estados Unidos vs Paraguay - 6:40 PM
- Sábado 13 de Junio - Brasil vs Marruecos - 3:40 PM
- Domingo 14 de Junio - Países Bajos vs Japón - 1:40 PM
- Lunes 15 de Junio - NO HAY PARTIDO CON TRANSMISIÓN
- Martes 16 de Junio - Argentina vs Argelia - 6:40 PM
- Miércoles 17 de Junio - Inglaterra vs Croacia - 1:40 PM
- Jueves 18 de Junio - México vs Corea del Sur - 6:30 PM
- Viernes 19 de Junio - Brasil vs Haití - 6:10 PM
- Sábado 20 de Junio - Países Bajos vs Suecia 10:40 AM
- Domingo 21 de Junio - España vs Arabia - 9:40 AM
- Lunes 22 de Junio - Noruega vs Senegal - 5:40 PM
- Martes 23 de Junio - Colombia vs Congo - 7:40 PM
- Miércoles 24 de Junio - Chequia vs México - 6:30 PM
- Jueves 25 de Junio - Ecuador vs Alemania - 13.40 PM
- Viernes 26 de Junio - Uruguay vs España - 17:30 PM
- Sábado 27 de Junio - Panamá vs Inglaterra y Colombia vs Portugal
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