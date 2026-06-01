La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó triple alerta por lluvias fuertes para la noche de este lunes 1 de junio en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura —el nivel máximo de alerta— por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del lunes 1 de junio en la alcaldía Cuajimalpa.

🔴🌊IMPRESIONANTE LA TORMENTA CON CORRIENTES IMPORTANTES en #Cuajimalpa #CDMX donde la lluvia está acumulando los 80 mm



Granizo y viento también se han reportado



⚠️MUCHA PRECAUCIÓN si transita y recuerde NO cruzar zonas inundadas #CDMX pic.twitter.com/UZ28YQxZwr — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) June 2, 2026

Asimismo, se actualizó la alerta roja en las demarcaciones: Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, mientras que la naranja se mantiene activa para las alcaldías Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Esta es la segunda ocasión en el año en que se activa alerta púrpura por lluvias fuertes en lo que va de la actual temporada. La otra ocurrió el pasado 11 de mayo en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Cuajimalpa.

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⚠️ Se activa #AlertaPúrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del lunes 01/06/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dZM3rlNQ9j — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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