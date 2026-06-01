Durante la sesión de la Comisión Permanente, las presidentas de las mesas directivas de las cámaras de Diputados, Kenia López Rabadan y de Senadores, Laura Itzel Castillo, se confrontaron por un pronunciamiento que leyó la morenista en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Los integrantes y las integrantes del Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a dos años de la elección federal que dio lugar a la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, refrendan de manera firme e inequívoca su respaldo a la titular del Poder Ejecutivo Federal, en la defensa de la soberanía nacional”, expresó Castillo Juárez, al leer el pronunciamiento.

Esto provocó que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, protestara y denunciara un “albazo”, ya que, advirtió, ese pronunciamiento no puede presentarse a nombre de la Comisión Permanente.

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“El pronunciamiento que acaba de leer dice que es un pronunciamiento de respaldo acordado en la Mesa Directiva. Con todo respeto presidenta a usted y a su equipo de trabajo, nunca se trató en la Mesa Directiva y me parece que es un abuso del lenguaje, porque ahí estuvimos todos los grupos parlamentarios y ese pronunciamiento jamás se puso a consideración. Ustedes tienen los votos en esa Mesa Directiva, perfecto, lo hubieran podido presentar, litigar y en su caso aprobar. Me parece que es un exceso”.

Laura Iztel Castillo respondió que fue un documento suscrito, no aprobado, y que Morena y aliados son la mayoría.

“La lectura que se dio al documento dice que por la mayoría de la Mesa Directiva. En ningún momento se está diciendo que en la totalidad de la Mesa Directiva. Y la Mesa Directiva somos los representantes de esta Comisión Permanente. Y la presidenta de la Comisión Permanente tiene amplias facultades para presentar este tipo de pronunciamientos, que no están sujetos a votación”, resaltó la senadora Castillo.

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