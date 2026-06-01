Año con año y legislatura tras legislatura, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se editan cientos de libros bajo el sello y el logo de la Cámara de Diputados; sin embargo, nadie sabe quién los autoriza, los revisa, pero sí son financiados con recursos públicos y con cargo a las partidas del Poder Legislativo.

En los casi dos años que van de la actual 66 Legislatura se han editado casi 4 mil libros con cargo al erario, pero a pesar de que hay libros que portan el sello de la Cámara de Diputados y son firmados por los propios legisladores, la Dirección de Talleres Gráficos respondió que ningún legislador ha solicitado su impresión.

A través de una solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la Cámara Baja negó tener registros de libros publicados por legisladoras y legisladores; sin embargo, el acervo de la Biblioteca Legislativa contradice la versión oficial: en la actual Legislatura ya se reportan más de 3 mil libros impresos, muchos de ellos “escritos” por las y los propietarios de las curules en la Cámara Baja.

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De acuerdo con la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (DGSDIA) del Palacio Legislativo de San Lázaro, se imprimieron 80 mil 850 ejemplares durante la 65 Legislatura. Foto: Especial

De acuerdo con la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (DGSDIA) del Palacio Legislativo de San Lázaro, se imprimieron 80 mil 850 ejemplares durante la 65 Legislatura, y en lo que va de la actual [66] ya se contabilizan 3 mil 807 libros. Sin embargo, al preguntar por los nombres de los diputados que solicitaron estas impresiones y los títulos de sus obras, la respuesta de la Dirección de Talleres Gráficos fue tajante: “No se solicitó la impresión de libros de manera directa por parte de algún legislador federal”.

Lo anterior contrasta con el acervo de la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca Virtual de la Cámara de Diputados. Pues una revisión de sus registros revela una prolífica producción de obras firmadas, coordinadas o presentadas por figuras de alto perfil político como los morenistas Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada en San Lázaro; Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, y Pablo Gómez, muchas veces legislador, entre otros, y todos impresos en los talleres gráficos de la Cámara de Diputados.

Los libros son financiados con recursos públicos. En el acervo hay publicaciones de Ricardo Monreal. Foto: Especial

Obras como Apuntes, descripción y perspectivas de una legislatura de Ricardo Monreal, o las compilaciones de género coordinadas por Dolores Padierna, portan orgullosas el sello editorial de la Cámara de Diputados.

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Incluso en la actual etapa (2021-2026), donde la Dirección de Talleres Gráficos niega peticiones directas de legisladores, aparecen títulos como La garita de San Lázaro, espacio recuperado, trabajo colectivo en el que Ignacio Mier aparece como el autor del texto; El despojo, también de Monreal Ávila, y obras colectivas de las diputadas de la 64 Legislatura.

Gastos bajo la sombra y un Consejo Editorial “fantasma”

El Consejo Editorial de la Cámara de Diputados es el órgano encargado de planear, autorizar y supervisar la producción editorial de la Cámara. Sin embargo, hasta el momento, la composición total del Consejo Editorial no es pública, ocultando quiénes deciden qué se imprime, cuánto cuesta y quiénes son los beneficiados de la infraestructura gráfica del Estado.

A pesar de que ya se imprimieron más de 3 mil libros en lo que va de la Legislatura, el Consejo Editorial no se ha integrado.

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De los 10 mdp asignados al Consejo Editorial del Palacio Legislativo, no se ha ejercido un sólo centavo. Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con fuente de primer nivel en la Cámara de Diputados, a pesar de que ya suman dos años desde iniciados los trabajos legislativos, el Consejo Editorial se instaló recientemente, nombrando sólo a su presidenta, pero dicho órgano encargado de validar las publicaciones no ha integrado a sus miembros ni ha sesionado. A pesar de ello, ya se han impreso 3 mil 807 libros.

A esto se suma el hecho de que su presupuesto no es público. De acuerdo con autoridades de la Cámara Baja, se asignó un presupuesto de 10 millones de pesos al comité, no obstante, fuentes internas de primer nivel aseguran que no se ha ejercido un sólo centavo de ese recurso, por lo que se desconoce bajo qué partida se imprimieron los libros.

La presidenta del Comité Editorial es la diputada Julia Olguín, cuya trayectoria ha estado marcada por controversias en Zacatecas y señalamientos de corrupción que la llevaron a residir un tiempo en el extranjero, antes de retomar su actividad política.

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Este medio solicitó una entrevista formal con la legisladora Olguín; sin embargo, su equipo de trabajo aseguró que no podía atender la petición debido a que “tiene la diputada la agenda llena, una disculpa”.

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cdm