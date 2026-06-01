Arranca junio y a 10 días de la Copa del Mundo 2026, aún quedan pendientes al menos cinco obras a las que se comprometió la administración capitalina, las cuales todavía no han sido inauguradas o cuyas entregas se aplazaron, ya que originalmente estarían listas para finales de mayo.

Uno de los proyectos más significativos que continúa en obra es el Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan, de la plaza Pino Suárez al Metro Chabacano, que si bien en un inicio se dijo que se entregaría el 31 de mayo, la semana que pasó, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se entregará entre el 7 y 8 de junio, es decir, unos días antes de la inauguración de la justa deportiva que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México.

Apenas este 27 de mayo, junto al secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, la mandataria capitalina visitó el Parque Elevado y emitió un mensaje en el que aseguró que esta obra se quedará “para el disfrute” de la población, incluso después del Mundial. En un recorrido, afirmó que los casi 2 kilómetros de obra contarán con elevadores, acceso al transporte público y ciclovía.

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El Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan, de la plaza Pino Suárez al Metro Chabacano, se entregará entre el 7 y 8 de junio, según anunció hace unos días la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

El viernes 29 de mayo, al presentar la plataforma para transparentar los gastos relacionados con las obras del Mundial, se informó que dicho proyecto, a cargo de la Secretaría de Obras, tuvo un costo de 2 mil 2 millones 399 mil 37 pesos, recursos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS).

Cabe recordar que dicho fideicomiso se constituyó el 5 de marzo de 2025, con los recursos de 1% de aumento al Impuesto Sobre la Renta (ISN) en la Ciudad.

Según lo publicado por la propia secretaría al dar a conocer el fallo del contrato, la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. fue la ganadora para edificar la obra con un costo de mil 913 millones 934 mil 355.96 pesos, para terminar el 30 de mayo de 2026.

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La L2 del Metro, en cuyas estaciones los usuarios sortean a los trabajadores que laboran contrarreloj para concluir la obra, será entregada la misma semana del inicio del Mundial. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Mientras que la supervisión es de Delta, Proyectos y Desarrollo, S.A. de C.V., cuyo monto fue de 88 millones 464 mil 647.74 pesos. El contrato termina el 19 de junio.

Otro proyecto pendiente es la renovación de la Línea 2 del Metro, en cuyas estaciones los usuarios sortean a los trabajadores que avanzan a marchas forzadas por concluir la obra que originalmente estaría lista el 31 de mayo.

Al igual que el Parque Elevado, la remodelación de dicha línea que va de Tasqueña a Cuatro Caminos también se prevé que esté lista para la primera semana de junio, poco antes del Mundial, de acuerdo con la mandataria capitalina, quien en más de una ocasión ha señalado que la intervención no es sólo superficie y estética, sino que también implica mejoras para el funcionamiento del sistema.

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Las obras de los embarcaderos de Nativitas y Cuemanco están por concluir, informó Clara Brugada. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Según la información dada a conocer el viernes pasado, para los trabajos en el Metro (incluida la Línea 2) la inversión es de 2 mil 463 millones de pesos. De esta cantidad, mil 629 millones 538 mil son para mantenimiento mayor y material rodante; para obras y renovación de estaciones son 833 millones 951 mil 643 pesos.

También está pendiente por concluir la renovación de los embarcaderos de Xochimilco, los cuales están en remodelación desde el año pasado.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que tanto el embarcadero de Nativitas como el de Cuemanco serán inaugurados antes del Mundial, toda vez que las obras ya están por concluir.

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Los trabajos en los bajopuentes peatonales aún están en desarrollo, reconocieron autoridades. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Se dieron a conocer dos cifras en la presentación del gobierno capitalino: 182 millones de pesos y 170 millones de pesos.

Asimismo, están pendientes por entregar los bajopuentes de la Calzada de Tlalpan que se encuentran en el tramo entre Metro Chabacano y Plaza Tlaxcoaque. Si bien en marzo pasado la mandataria capitalina aseguró que siete de estos espacios estarían listos antes de que inicie el Mundial, las obras aún no concluyen.

Al respecto, el viernes 29 de mayo, el secretario de Obras, Raúl Basulto, explicó en conferencia de prensa que “varios de ellos iniciaron su remodelación” y aseguró que no era posible intervenirlos todos de manera simultánea, ya que esto generaría un problema para la movilidad de los vecinos.

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La Ruta 14 del Trolebús, de Universidad al Cetram Huipulco, deberá ser entregada en los próximos días. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“Intervenimos unos que están en proceso y otros que estaban relacionados con un tema técnico con el Parque Elevado no iniciaron y en los próximos días van a comenzar.

“El compromiso que hizo la jefa de Gobierno es que vamos a recuperar los 12 bajopuentes. Tenemos el presupuesto de este año para hacerlo, ya iniciamos y muy pronto la gente va a disfrutar de estos espacios”, dijo.

En materia de movilidad, también queda pendiente por inaugurarse la Línea 0 “Ruta del Chapulín”, que recorrerá el Circuito Interior. Según informaron el viernes pasado, la inversión es de 164 millones de pesos.

La Ruta 14, que irá de Universidad al Cetram Huipulco y que el pasado viernes el Gobierno capitalino reportó dos cifras de inversión 636 millones de pesos y 444 millones de pesos, también está pendiente y se deberá estar entregando en los próximos días.

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