El sueño, la esperanza y las expectativas de todo México han sido depositados desde este momento en los 26 jugadores y el director técnico que conforman la lista final rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Después de incontables rumores, novelas y más de 70 nombres que pasaron por la Selección Mexicana desde septiembre de 2024, cuando inició el tercer proceso de Javier Aguirre, al fin se ha revelado la última y definitiva convocatoria tricolor para disputar el Mundial de 2026.

Con 13 elementos que militan en Europa, 12 jugadores de la Liga MX y uno más de la Pro League Saudi, así está conformada la Selección Nacional del Vasco Aguirre.

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De estos 25 jugadores convocados, 14 harán su debut mundialista en esta próxima justa mundialista, algunos más van por su segundo Mundial y otros como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez o Jesús Gallardo que disputarán su sexto, cuarto y tercero, respectivamente.

Desde el inicio de 2026, el Guadalajara se convirtió en la base de la Selección Mexicana y no fue la excepción en la lista final. Son cinco elementos de las Chivas los que aparecen en este llamado definitivo, convirtiéndose en el equipo que más elementos aporta.

Ya con esta lista, la Selección Mexicana enfrentará el próximo jueves a Serbia, en el estadio Nemesio Díez de Toluca y de esta manera cerrará su preparación antes de su debut el próximo 11 de junio.

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Los 26 elegidos por Javier Aguirre

Estos son los futbolistas elegidos para representar a México en el próximo Mundial de 2026.

Porteros: Carlos Acevedo (Santos), Guillermo Ochoa (AEL Limassol) y Raúl Rangel (Chivas).

Carlos Acevedo (Santos), Guillermo Ochoa (AEL Limassol) y Raúl Rangel (Chivas). Defensas: Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar). Medios: Luis Romo (Chivas), Edson Álvarez (Fenerbahce), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos).

Luis Romo (Chivas), Edson Álvarez (Fenerbahce), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos). Delanteros: César Huerta (Anderlecht), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Armando González (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (Milan), Roberto Alvarado (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas).

Los partidos de México durante la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana será la encargada de inaugurar el Mundial de 2026, frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Ubicados en el Grupo A, estos serán los partidos del Tricolor previo al Mundial 2026.