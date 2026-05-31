César Huerta llegó hace menos de una semana a la Selección Mexicana. Su convocatoria por Javier Aguirre sorprendió a todos debido a la incertidumbre que se vivía en torno a su estado físico.

Hoy, el Vasco y el mismo Chino aseguran que su estado físico es óptimo para disputar una Copa del Mundo y el futbolista del Anderlecht asegura no estar en desventaja.

"Hay que verlo del lado positivo. Me siento muy feliz ilusionado y de tanto tiempo de no estar en la cancha ahora lo disfruto al doble. Tengo mucha felicidad y soy un privilegiado de estar peleando un lugar para estar en una Copa del Mundo, creo que eso a cualquier persona le llena de orgullo y satisfacción", declaró tras la victoria de México sobre Australia.

Se han dado a conocer los 26 elementos que disputarán la Copa del Mundo y sin importar los nombres, en la interna tricolor el objetivo es el mismo: hacer historia en el Mundial 2026.

"Todos dentro del vestidor estamos muy ilusionados y queremos estar, pero vamos a ver qué decide (Javier Aguirre). Hacer historia... yo creo que es pasar ese tramo que muchas veces nos hemos puesto, pero la Selección no tiene límites, la selección está para competir y en casa debemos hacer un buen papel", destacó el ex de los Pumas.

Huerta logró dar el salto al futbol europeo, salió de una pubalgia que lo dejó fuera de las canchas por cinco meses y ahora está en puertas para disputar su primera Copa del Mundo; sin embargo, un buen cierre sería trascender en la justa local.

"La cereza en el pastel para mí sería hacer historia con esta Selección. Ese es el objetivo que está planteado dentro del vestidor, lo que Javier nos ha inculcado desde el día uno que llegó y eso hace mucha ilusión a todo el grupo", concluyó el Chino.