Este sábado 30 de mayo, la cantante londinense Dua Lipa le dio el "sí, acepto" a su pareja en el Antiguo Ayuntamiento de Marylebone en Londres, el actor y modelo británico Callum Turner, confirmando así su matrimonio con una ceremonia civil junto amigos y familiares.

En la boda, la intérprete de "New Rules" utilizó un conjunto de dos piezas de color blanco y un sombrero de ala ancha, mientras entre sus manos sostenía un ramo de flores amarillas. Las primeras imágenes en redes sociales muestran a la pareja saliendo del registro civil, rodeado de

La artista pop anunció su compromiso con Callum en junio del año pasado, durante una entrevista con la revista British Vogue, la cual conmemoró su regreso como icono principal de la portada por cuarta ocasión. "Sí, estamos comprometidos... Es muy emocionante", mencionó.

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Callum Turner y Dua Lipa se casaron este sábado, 30 de mayo. Foto: Instagram, vía @dualipa

En esa entrevista, la artista reveló que conoció al actor cuando se encontraba cenando en compañía de su padre y algunos de sus amigos en The River Cafe en Londres. Un año más tarde, volvieron a cruzarse en un bar de Los Ángeles, cuando Callum se acercó para preguntarle por el libro que leía.

¿De qué trata el libro Fortuna?

Ganador del premio Pulitzer en la categoría de Ficción en 2023, la novela Fortuna del escritor y profesor argentino Hernán Díaz, publicado en 2022 y ambientado en la ciudad de Nueva York, explora la riqueza, las profundidades del capitalismo americano y la construcción de la verdad.

La trama, dividida en cuatro partes, narra diferentes versiones de la historia de un empresario de Wall Street Benjamin Rask y su esposa Helen, en los años veinte, previo a la Gran Depresión. Él es un magnate financiero que ha reunido una gran fortuna y ella es la hija de unos recatados aristócratas.

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El libro "Fortuna" aborda en sus páginas temas como la riqueza, el poder y la verdad, a través de cuatro manuscritos que giran en torno a un magnate financiero y su esposa. Foto: Anagrama / Instagram

Las cuatro partes (una novela, un manuscrito con apuntes, unas memorias y un diario) confunden al lector conforme la historia se desarrolla, presentando cuatro versiones distintas de la vida de aquel exitoso millonario, dejando ver la influencia del dinero y su capacidad para moldear la realidad.

"Esta novela habla también sobre la forma sistemática y organizada de la misoginia, la exclusión deliberada, la distorsión de la verdad creada por el poder, el modo en que ciertas narrativas moldean nuestra vida y del límite entre ficción y realidad", reveló el autor al medio británico BBC.

Finalmente, la ceremonia religiosa de su boda se concretará en la Villa Valguarrera, ubicada en Bagheria, una pequeña ciudad de Palermo, Sicilia, en Italia. De acuerdo con fuentes citadas por 'Daily Mail", ambos rentaron habitaciones en el hotel de lujo Villa Igiea, para sus invitados.

*Con información de Mariana Lebrija Clavel

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