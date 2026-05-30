La cantante veracruzana de 24 años Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, sembró preocupación en sus seguidores la noche de este viernes 29 de mayo, tras ser abordada por reporteros al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En las grabaciones que circulan en plataformas digitales, se puede ver Yeri es cuestionada por medios de comunicación sobre la reciente detención de su expareja. Con la mirada baja y pequeños temblores, Yeri se dispone a caminar hacia la salida en compañía de su equipo de seguridad.

Más tarde compartió un mensaje con sus seguidores, donde aclaró que esta situación le generaba mucha ansiedad. "No me gusta verme vulnerable ante el mundo porque es darle el gusto a quiénes me quieren ver mal, pero no lo pude controlar frente a un montón de cámaras, soy real", explicó.

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¿Qué pasó con Naim Darrechi en el AICM?

El pasado miércoles 27 de mayo, el creador digital español y exintegrante de La Mansión VIP, Naim Darrechi, fue detenido por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el AICM, tras llegar de un vuelo que provenía de Puerto Vallarta, junto a Katy Cardona y Sol Léon.

En un principio se detalló que esta detención ocurrió por un presunto vapeador dentro del avión. Más tarde, el abogado del creador Víctor Carillo, explicó que su aprehensión estaría relacionada con una supuesta conducta discriminatoria reportada por personal de la aerolínea.

"No es un delito grave. Sin embargo, cuando alguien lleva a cabo una conducta de esta naturaleza pues es detenido ante la autoridad", explicó. Tras el incidente, el creador fue trasladado ante autoridades ministeriales y posteriormente a la fiscalía, donde luego de unas horas fue puesto en libertad.

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Detienen a Naim Darrechi en aeropuerto de CDMX. Foto: Captura de video

Luego de viralizarse el momento, usuarios difundieron la teoría de que podría tratarse de una "escena implantada", pues según la creadora Sol León, elementos de la Guardia Nacional ya se encontraban en el lugar antes de que se desatara el suceso, calificándola como una "detención ilegal".

La reacción de Yeri Mua desde Corea del Sur

La intérprete de "Traka" se enteró de la detención de Naim mientras realizaba una transmisión en vivo desde Corea del Sur. Yeri se encontraba en plena sesión de maquillaje cuando fue bombardeada con preguntas en los comentarios, dejándola en un estado de sorpresa y desconcierto.

"¿Arrestaron a mi ex?, ¿Eso que tiene que ver conmigo?... Estoy muy confundida", declaró frente a la cámara mientras leía los señalamientos. Además, afirmó que esta no era la primera vez que algo así ocurría, pues el joven español ya ha sido detenido en diversas ocasiones.

Naim Darrechi respondió a video de Yeri Mua. Fotos: Instagram

"No tengo tiempo ni siquiera para mí como para ponerme a planear algo así", finalizó. En 2023, durante su relación con el español, Yeri reveló estar embarazada. No obstante, tras algunos conflictos con él, tomó la decisión de no tener al bebé, dando por terminada la relación.

Además, Yeri ha asegurado en diversas ocasiones que, durante su relación junto al creador español, habría atravesado por algunos episodios violentos y presuntas agresiones físicas por parte de Naim. La cantante afirma que presentó la denuncia correspondiente, sin embargo, no pudo proceder.

Naim pide a sus seguidores frenar el hate contra Yeri

Este sábado, el creador español publicó en cuenta de TikTok un video, en el que pide a sus seguidores detener las acusaciones en contra de Yeri Mua. "Se les pido de corazón por favor, paren el hate contra Yeri. Ella no ha tenido nada que ver con lo que paso en el aeropuerto", explicó.

Por su parte, la cantante dio a conocer que se mantendría alejada por un tiempo de redes sociales. "Yo estaré bien, denme tiempo. Las amas a mis fans y no se preocupen por mí", escribió.

*Con información de Ana Karen Velázquez

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