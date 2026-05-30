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Debido a la presencia de humo en salas de abordaje de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) personal de la terminal aérea activó los protocolos correspondientes para atender la contingencia.
A través de su cuenta de X, el AICM reportó que el humo se registró en las salas de abordaje 63 a 74, proveniente de un equipamiento instalado en un restaurante ubicado en esa zona.
Indicó que elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios atendieron la contingencia conforme a los protocolos establecidos.
El aeropuerto capitalino informó que por este hecho no se registraron "daños materiales y/o personas afectadas”.
El hecho ocurrió por la mañana del sábado, mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó la entrega de la Primera Fase de Remodelación del aeropuerto.
La mandataria mexicana entregó este sábado la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con recursos autogenerados, a unos días de que inicie la Copa FIFA 2026.
La entrega se llevó a cabo en el estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez ante trabajadores del lugar.
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gs/mcc
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