Debido a la presencia de humo en salas de abordaje de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) personal de la terminal aérea activó los protocolos correspondientes para atender la contingencia.

A través de su cuenta de X, el AICM reportó que el humo se registró en las salas de abordaje 63 a 74, proveniente de un equipamiento instalado en un restaurante ubicado en esa zona.

Indicó que elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios atendieron la contingencia conforme a los protocolos establecidos.

El aeropuerto capitalino informó que por este hecho no se registraron "daños materiales y/o personas afectadas”.

El hecho ocurrió por la mañana del sábado, mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó la entrega de la Primera Fase de Remodelación del aeropuerto.

#AICMinforma

Esta mañana se reportó presencia de humo, en las salas de abordaje 63 a 74 de la Terminal 2, proveniente de un equipamiento instalado en un restaurante ubicado en dicha zona.



Elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios en apego a los protocolos,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 30, 2026

La mandataria mexicana entregó este sábado la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con recursos autogenerados, a unos días de que inicie la Copa FIFA 2026.

La entrega se llevó a cabo en el estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez ante trabajadores del lugar.

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gs/mcc