Jocotitlán.- Con la entrega de apoyos a mujeres dedicadas a la elaboración tradicional de tortillas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en marcha en el Estado de México el programa federal “Comaleras para el Bienestar”, estrategia que busca preservar el maíz nativo, fortalecer la economía rural y respaldar el trabajo de las mujeres campesinas.

Durante un evento realizado en el municipio de Jocotitlán, la mandataria federal encabezó la entrega de 100 equipamientos para la elaboración artesanal de tortillas, como parte del Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz”, iniciativa que actualmente beneficia a cerca de 200 mil productores y cuya meta es alcanzar un millón de campesinas y campesinos para el 2028.

Sheinbaum explicó que el objetivo central de este programa es generar valor agregado a la producción de maíz, permitiendo que las comunidades no solo comercialicen el grano, sino también productos transformados como tortillas, tostadas y otros derivados.

Implementación del programa "Comaleras Bienestar" en Jocotitlán, Estado de México. Fotos: Presidencia de México

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“Vamos a garantizar que esas comunidades organizadas, principalmente con las mujeres, puedan tener valor agregado de su producto”, dijo al destacar que dicha estrategia permitirá mejorar los ingresos de las familias rurales y fortalecer la producción local.

La titular del ejecutivo federal subrayó que la recuperación y conservación del maíz nativo es fundamental con la intención de proteger la biodiversidad y la identidad cultural del país. Además, adelantó que el programa contempla la instalación de tortillerías y otros proyectos productivos que impulsen la comercialización de los productos elaborados por las comunidades.

Los paquetes entregados incluyen molino para nixtamal, comal, prensa para tortillas, mesa de trabajo, olla nixtamalizadora, tanque de gas, báscula, extintor y 250 kilogramos de maíz azul, entre otros insumos necesarios para la producción.

Implementación del programa "Comaleras Bienestar" en Jocotitlán, Estado de México. Fotos: Presidencia de México

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Por su parte, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, destacó que “Comaleras para el Bienestar” reconoce el papel histórico de las mujeres rurales en la transformación del maíz. Añadió que se prevé instalar 100 Tortillerías Bienestar y una fábrica de tostadas y totopos elaborados con maíz nativo nixtamalizado.

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que el programa representa un reconocimiento al trabajo y los saberes de las mujeres que mantienen vivas las tradiciones vinculadas al maíz, mientras que beneficiarias destacaron que la iniciativa devuelve al campo y a la producción tradicional el valor que durante años permaneció relegado.

Implementación del programa "Comaleras Bienestar" en Jocotitlán, Estado de México. Fotos: Presidencia de México

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