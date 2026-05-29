Víctor Antonio Hernández Ojeda, experto en seguridad y quien desde hace un par de meses era integrante del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), fue despedido como profesor de seguridad nacional mediante una notificación en un escueto comunicado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el profesor especializado en temas de seguridad contó que la notificación de su salida llegó el pasado miércoles 27 de mayo vía WhatsApp, cuando el actual director del CESIG, Vidal Romero León, le envió un mensaje lamentando su salida debido a que "sus textos en redes sociales" no eran del interés del Centro y ya no era "sostenible" su afiliación al ITAM.

"Me notificaron anoche vía WhatsApp informando que había un 'desacuerdo institucional' respecto a cómo me expresaba públicamente y, digamos, mi único tema de conversación es siempre temas de seguridad nacional (y) la designación de los cárteles como organizaciones terroristas", indicó.

Lee también Video: Inzunza reaparece en graduación de uno de sus hijos en Culiacán

Señaló que este jueves 28 de mayo, su salida fue oficializada por parte de la Universidad privada, quien vía correo electrónico le envió un documento informando la decisión. El escrito, compartido por el profesor al Gran Diario de México y con fecha del 28 de mayo del 2026, dice lo siguiente:

"Estimado Víctor,

Por este medio me permito informarte que la Directiva del CESIG resolvió dentro de sus facultades y por así convenir al desarrollo del Centro, cancelar tu afiliación externa honoraria (sin relación laboral) al Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza a partir del día de hoy 28 de mayo de 2026.

Agradecemos tu participación en el CESIG y te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos. ATENTAMENTE Dr. Vidal Romero León Co director del CESIG".

Lee también Morena se blinda con regalo-soborno a magistrados

El profesor universitario relató que solo busca conseguir un nuevo espacio para desarrollarse ya que lo “sacaron estando en la puerta”. Compartió que su despido lo tomó por sorpresa debido a que previamente había hablado sobre su activismo en redes y aún así fue aceptado en el Centro de Estudios del ITAM.

“Yo les informé que pues justo una cosa es mi trabajo académico pero, en redes sociales en particular, más que un académico tiendo a ser más un activista porque no adopto en todos los temas la neutralidad absoluta sino que sí tomo postura y les dije", expresó.

"Es un atentado a mi libertad de expresión": Víctor Hernández

En respuesta, el experto en seguridad compartió que la decisión lo deja en "estado vulnerable" ya que económicamente depende de las clases que imparte y, al mismo tiempo, acusó que es un "atentado" contra su libertad de expresión como ciudadano.

"Sí es un atentado a mi libertad de expresión como privado (...) yo como ciudadano privado no tendría por qué tenerle diferencia a los funcionarios en la interlocución que tengo con ellos, más si hay señalizaciones sobre ellos de que pueden ser cómplices de un gobierno narcoterrorista", aseguró.

Cabe destacar que el analista en seguridad se considera un "activista" en redes sociales debido a sus polémicas publicaciones donde muestra sus posturas contra la administración de la Cuarta Transformación. En su biografía en su cuenta de X se describe como "el hada de los dronazos", director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, y profesor de seguridad nacional del ITAM y de la Facultad de derecho de la Universidad Panamericana.

Lee también VIDEO: Diputado Zenyazen reta a golpes a priista tras acusación de “narcopolíticos”

En redes sociales, argumentó que su salida de la Universidad coincide con una serie de observaciones que realizó sobre el nombramiento de María de Haas como subsecretaria para América del Norte en la SRE, candidata que, afirma, es promovida por la SEDENA. Además en redes comparte sus posturas contra quienes llama "narcopoliticos" que, afirma, existen entre funcionarios de México.

Finalmente, el académico, quien apenas impartiría clases en la materia de Derecho en Seguridad Nacional en el ITAM, mencionó que actualmente está evaluando con su abogado llevarlo al "tema legal" debido a que considera que fue un atentado contra su libertad de expresión.

Hasta el momento, el ITAM no se ha pronunciado sobre la situación.

nro/apr