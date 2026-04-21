El exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, fue electo como miembro del Consejo de Administración de la firma suiza UBS Group AG, después de que en junio de 2025 dejó de ser el gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de donde Carstens es exalumno, celebró la incorporación del economista y destacó que UBS es una de las instituciones financieras “más relevantes a nivel global”.

El nombramiento fue aprobado en la Asamblea General Anual de la institución durante abril de 2026, donde forma parte del Comité de Gobernanza y Nombramientos de UBS Group AG desde 2026.

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De acuerdo con el ITAM, el exgobernador del Banco de México cuenta con una trayectoria sólida y destacada en el ámbito económico y financiero internacional.

Destacó que se desempeñó como gerente general del Banco de Pagos Internacionales de 2017 a 2025, organismo que agrupa a bancos centrales de todo el mundo.

Previo a ello, fue gobernador del Banco de México entre 2010 y 2017, así como secretario de Hacienda y Crédito Público de 2006 a 2009, durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.

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Como parte de su trayectoria, también resaltó que Carstens Carstens fue subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y presidió el Comité Monetario y Financiero Internacional de ese organismo entre 2015 y 2017.

Doctor y Maestro en Economía por la Universidad de Chicago, en el año 2007 el ITAM le entregó el Premio Carrera al Universo, en reconocimiento a su carrera profesional.

“Su incorporación al Consejo de Administración de UBS marca una nueva etapa en su carrera, ahora desde una de las principales instituciones del sistema financiero global. El ITAM reconoce este nombramiento y le desea éxito en esta responsabilidad”, expresó la institución educativa en un comunicado.

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