[Publicidad]
El ejército de Israel dijo haber atacado blancos militares en el oeste y centro de Irán, luego de que este país lanzara una ola de misiles contra suelo israelí que fueron interceptados.
Según medios estatales, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha informado de que se han escuchado explosiones en las ciudades iraníes de Teherán, Tabriz e Isfahán.
Según el CGRI, el ejército israelí habría utilizado "misiles balísticos lanzados desde el aire" en el ataque.
Lee también Israel activa alertas tras detección de misiles lanzados desde Irán; ejército opera para neutralizar amenaza
El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, dijo más tarde que el ejército israelí atacó bases de lanzamiento de misiles tierra-tierra iraníes e infraestructuras no relacionadas con el sector energético.
Israel había amenazado con responder a los ataques que Teherán presentó como represalias por los bombardeos israelíes en Líbano, que dejaron dos muertos y 20 heridos, entre ellos cuatro niños y cuatro mujeres, según el Ministerio de Salud libanés.
La acción iraní llevó al presidente estadounidense Donald Trump a llamar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para advertirle de no responder al ataque.
"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no responda", dijo Trump en una entrevista telefónica, según el periodista Barak Ravid, de Axios.
Lee también Israel ataca suburbios en Beirut pese a acuerdo de alto al fuego respaldado por EU; Teherán advierte represalias
"Israel lanzó su ataque e Irán lanzó su ataque. No necesitamos otro", señaló Trump.
Sin embargo, Israel optó por responder finalmente.
desa
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Fuertes lluvias provocan inundaciones en el oriente del Edomex; colapsan vialidades
Metrópoli
Lluvias generan afectaciones en CDMX; reportan encharcamientos, árboles caídos y viviendas dañadas
Universal Deportes
Así fue el espectacular recibimiento de la Selección de España en México
Mundo
Ataque a puñaladas en tren de Nueva York deja seis heridos; el agresor está "bajo custodia"
Sección
A días del Mundial 2026, tiroteo sacude Kansas City cerca de la base de Inglaterra
Sección
Sheinbaum conduce Olinia: así es el primer auto eléctrico mexicano que costará 150 mil pesos
Sección
Trump llama “corrupta” a periodista y abandona entrevista tras ser cuestionado por presunto fraude electoral
Sección
“No necesitamos otro ataque”: Trump intenta evitar represalias de Israel contra Irán