El ejército de Israel dijo haber atacado blancos militares en el oeste y centro de Irán, luego de que este país lanzara una ola de misiles contra suelo israelí que fueron interceptados.

Según medios estatales, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha informado de que se han escuchado explosiones en las ciudades iraníes de Teherán, Tabriz e Isfahán.

Según el CGRI, el ejército israelí habría utilizado "misiles balísticos lanzados desde el aire" en el ataque.

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El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, dijo más tarde que el ejército israelí atacó bases de lanzamiento de misiles tierra-tierra iraníes e infraestructuras no relacionadas con el sector energético.

Israel había amenazado con responder a los ataques que Teherán presentó como represalias por los bombardeos israelíes en Líbano, que dejaron dos muertos y 20 heridos, entre ellos cuatro niños y cuatro mujeres, según el Ministerio de Salud libanés.

La acción iraní llevó al presidente estadounidense Donald Trump a llamar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para advertirle de no responder al ataque.

"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no responda", dijo Trump en una entrevista telefónica, según el periodista Barak Ravid, de Axios.

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"Israel lanzó su ataque e Irán lanzó su ataque. No necesitamos otro", señaló Trump.

Sin embargo, Israel optó por responder finalmente.

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