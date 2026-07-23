La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atrajo la investigación sobre el homicidio del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado la mañana del miércoles por la espalda mientras permanecía en un puesto de comida.

Por medio de un comunicado, la FGR a cargo de Ernestina Godoy, detalló que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables del asesinato.

"Con base en lo que marca la Ley, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte de Francisco "N", acontecida en dicha entidad", escribió.

Lee también Asesinan a periodista de tres tiros en la cabeza en Oaxaca; van 7 en el año

Peritos de la fiscalía de Oaxaca realizaron el levantamiento del cuerpo y evidencias en el lugar del asesinato, custodiados por la Guardia Nacional, en el fraccionamiento La Esmeralda. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Asimismo, recordó que conforme se tenga mayor información, se dará a conocer de manera inmediata con el fin de esclarecer el crimen.

La FGR aseguró que desde el momento de los hechos, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), estableció contacto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Mecanismo de Protección de Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, así como con la familia del periodista para la atracción del caso al fuero federal con la finalidad de que su integración y debido perfeccionamiento legal se realicen conforme al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

[Publicidad]

Recordó que la FEADLE, como fiscalía especial, tiene la función de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.

Lee también Seis periodistas han sido asesinados en México en lo que va del 2026; casi la mitad han ocurrido en Veracruz

Asesinato de periodista desata condena

Alejandro Aguilar Leyva, periodista asesinado en Oaxaca. Foto: Edwin Hernández/EL UNIVERSAL

El miércoles 23 de julio, el periodista fue atacado con disparos de arma de fuego en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla.

[Publicidad]

De acuerdo con reporteros locales, el ataque ocurrió frente a su casa, mientras desayunaba en el puesto de comida instalado. Se sabe que los agresores arribaron en una motocicleta cuando de pronto ingresaron al fraccionamiento y uno de ellos disparó en tres ocasiones contra el comunicador, autor de la columna El Zumbido del Moscardón.

Su asesinato generó conmoción y condena por parte de distintos actores sociales, organizaciones defensoras de los derechos de periodistas y por el mismo gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien lo consideró un "periodista crítico" con su administración y pidió que no haya impunidad.

*Con información de Juan Carlos Zavala

[Publicidad]

nro