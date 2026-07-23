Temoac.— El alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, había librado dos ataques armados, ambos en carretera, pero esta vez los sicarios irrumpieron en su oficina del Palacio Municipal, ubicado en el primer piso, y lo acribillaron a mansalva. El parte extraoficial indica que el asesinato se cometió pasadas las 12:30 horas.

Con este hecho, en lo que va del año suman tres ediles asesinados: Eduardo Saavedra, alcalde de San Miguel Yogovana, Oaxaca, víctima de homicidio el 12 de julio, y Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, ultimado el 13 de junio .

Los ejecutores de Lavín Romero llegaron al Palacio Municipal a bordo de una motocicleta, se enfilaron hacia la oficina del edil y le dispararon. Testigos vieron a los pistoleros salir y montar su moto hacia el poblado de Popotlán, parte de Temoac, pero con ramales de salida a los municipios de Zacualpan, Jantetelco y a la autopista Siglo XXI, que corre a Puebla y Veracruz.

La gobernadora del estado, Margarita González Saravia, lamentó los hechos y reiteró el respaldo del gobierno del estado para preservar la gobernabilidad del municipio.

“Estaremos atentos a las investigaciones que la Fiscalía General del Estado de Morelos está llevando a cabo para dar con los culpables. A las y los habitantes del municipio les reitero que cuentan con todo el respaldo del gobierno del estado para preservar la gobernabilidad del municipio”, dijo.

Lavín Romero, surgido del PVEM, cumplía su segundo periodo como alcalde tras su incursión en el trienio 2019-2021, pero desde su designación como candidato del PVEM para el segundo periodo 2025-2027 fue víctima de ataques armados.

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El primero ocurrió previo a los comicios de junio de 2024, sobre la carretera México-Oaxaca, en el municipio de Cuautla, y el segundo sucedió en enero pasado sobre la misma carretera, pero en el tramo correspondiente al municipio de Jantetelco. Viajaba en camioneta, sin escoltas, cuando le dispararon. En esa ocasión resultó herido y estuvo hospitalizado una semana. Los sicarios también viajaban en motocicleta, de acuerdo con testigos.

En las investigaciones que consolidaron el Operativo Enjambre Morelos se cita que el edil presuntamente estaba vinculado a los grupos delictivos de Los Aparicios y/o Los Huazulcos. De hecho, su suegra, Andrea Angelina “N”, La Patrona, y otras 10 personas fueron detenidas en septiembre de 2025 como presuntos integrantes de Los Aparicio y/o Los Huazulcos con influencia en los municipios de Jantetelco, Jonacatepec y Zacualpan de Amilpas.

Las órdenes de aprehensión ejecutadas por las Fiscalía General del Estado citaron el delito de secuestro exprés agravado, aunque también acreditaron flagrancia en la comisión de delito contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego.

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La presunción reiterada de sus vínculos con la delincuencia llevó al edil a acusar al gobierno de una persecución política y de la falta de apoyo para la realización de obra pública.

En diciembre de 2025 obtuvo respuesta del secretario de Gobierno, Édgar Maldonado Ceballos, quien convocó a los servidores públicos a conducirse por “la derecha”, incluidos los 36 presidentes municipales. “Aquí no hay una persecución política y así como se conduce este gobierno nos debemos de conducir todos los servidores públicos, por la derecha”, afirmó el secretario en alusión al alcalde de Temoac.

En marzo pasado, el nombre de Valentín Lavín resurgió tras el crimen perpetrado en contra de Sandra Rosa Camacho Flores, integrante de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afro Mexicanas del Estado de Morelos (UMCIAMEM). Sus homicidas también viajaban en una motocicleta e irrumpieron en su hogar para asesinarla a balazos.

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Sandra señaló en reiteradas ocasiones los presuntos nexos del edil con células delictivas y en el pueblo recuerdan que, en agosto de 2025, aprovechó la visita de la gobernadora para señalar la presencia de las células delictivas y del avance del “cobro de piso” en Temoac. Detrás de la gobernadora estaba el edil escuchando todos los señalamientos contra su administración.

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