El paso de Paola Núñez por las telenovelas, un género a veces desdeñado, sentaron las bases para oportunidades internacionales, como su papel en la película Bad Boys, de ahí que la actriz sienta agradecimiento y orgullo por el género que la encumbró.

“No podemos demeritar el género porque es parte de lo que somos, además existe en todo el mundo, así que si lo haces bien, es un reflejo de nuestra sociedad”.

La intérprete de Barbie en la telenovela Amor en custodia, personaje que quedó en la memoria colectiva, reconoce que, después de varios papeles en Estados Unidos, extrañaba volver a la tv mexicana.

“Hice muchas telenovelas, no sólo crecí viéndolas, y haber estar en una telenovela tan querida y recordada, me hace sentirme agradecida”, dice.

Para la tijuanense es importante mantenerse con presencia en México, por ello, comenta, tomará propuestas en inglés y en español de manera alterna, y bajo ese criterio aceptó la oferta de Netflix para la serie El otro padre, que recién estrenó.

La historia gira en torno a Macarena (Silvia Navarro), una madre cuya vida se desmorona cuando su hija (Azul Guaita) sufre una crisis de salud y requiere un trasplante de riñón. Al realizar las pruebas de compatibilidad descubre que su esposo (Manolo Cardona) no es el padre biológico de la joven, destapando un secreto oculto por 20 años.

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“Si bien esta historia no es una telenovela, tiene la estructura de un melodrama, sólo el tono es un poquito distinto”, explica.

Lo que más atrajo a Paola de esta historia, explica, es que todos los personajes tienen defectos y conflictos.

“Han cometido muchos errores, tienen un pasado tenebroso y eso me gusta mucho, porque entre más complejo el personaje es más delicioso de interpretar”.

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Lo que terminó de convencer a la actriz fue la participación de Silvia Navarro, pues aunque estudiaron juntas en el CEFAT (Centro de Formación Actoral de TV Azteca), nunca habían trabajado juntas.

Y es que sólo faltaba quién diera vida a Macarena, la protagonista, pero revela que no firmó contrato hasta saber quién se quedaría con el papel.

“Cuando me confirmaron que sería Silvia le hablé y le dije: ‘¿sí lo vas hacer?’, porque luego te dicen eso para que firmes, y me dijo: ‘sí, lo voy hacer’, fue delicioso trabajar con ella”.

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Paola da vida a Yolanda Martínez, una madre capaz de todo por sus hijas, pero cuyo amor viene desde la carencia, el miedo y el control.

“Yolanda es una mujer que no se siente vista por su esposo, siente el rechazo de su familia y que no la quiere su papá. Pero lo que me pareció muy interesante de su historia es la relación madre e hija, porque a pesar de que no soy madre, sí tengo una, ahorita nos llevamos muy bien pero tuvimos altos y bajos”, comparte.

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