Habitantes del Barrio Caramaguey, ubicado en la alcaldía Tlalpan, denunciaron presuntas irregularidades y falta de información en torno al trazo de la Línea 4 del Cablebús, luego de que se planteara instalar el poste S-29 dentro de un predio privado que se encuentra intestado.

Yolanda Godínez, quien habita el predio afectado, dijo a EL UNIVERSAL que la empresa LEITNER Ropeways (encargada del proyecto), le confirmó que el pilote ya no será colocado en su terreno debido a la situación jurídica del inmueble, aunque semanas antes la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) había emitido un oficio donde señalaba que la instalación del poste contaba con las autorizaciones y validaciones técnicas para ejecutarse.

“La empresa LEITNER Ropeways encargada de la puesta en marcha del sistema electromecánico determinó la necesidad de ubicar el Poste S-29 en una fracción del predio de su propiedad ubicado en tercera cerrada de Joaquín Romo 189. Dicha ubicación no corresponde a una decisión discrecional, sino al resultado de análisis especializados durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo”, explica el documento de la dependencia capitalina.

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El escrito, con fecha del 21 de mayo de 2026, también expone que “fue imperativo buscar la mínima afectación vial, peatonal y social en los alrededores (…) el proyecto cuenta con las validaciones técnicas correspondientes para su ejecución, encontrándose actualmente en etapa activa de desarrollo y construcción, por lo que la definición de la ubicación del poste S-29 forma parte de la infraestructura indispensable para la correcta implementación y funcionamiento del proyecto”.

“Quieren poner el poste en mi predio, pero está intestado y no se puede. Nunca me pidieron autorización. Fue un problema que llegó hasta una agresión de un familiar contra mi hija (…) Los mismos de la empresa, y de la alcaldía, dijeron que, al estar intestado el predio, no podían continuar con la instalación porque podrían tener problemas legales, nos dijeron que se va a reubicar porque no pueden tener problemas”, explicó la vecina.

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También expresó su preocupación por las condiciones geológicas del lugar, ya que, aseguraron, la zona es conocida como Las Cuevitas de Caramaguey, donde mencionaron que hay formaciones subterráneas que podrían generar riesgos si hay excavaciones. En la zona se ubicará la estación del Cablebús Campo Xóchitl.

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MC pide transparencia

El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México para solicitar a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al titular de la Sobse, Raúl Basulto, transparentar la información sobre el poste S-29 de la Línea 4 del Cablebús.

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El exhorto plantea que se hagan públicos los dictámenes de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental; los estudios de impacto urbano, de riesgo, mecánica de suelos y programas de mitigación de la obra.

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