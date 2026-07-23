Familias se dieron cita desde las 9:00 de la mañana este miércoles en el Centro Deportivo Rosendo Arnaiz, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para disfrutar de la alberca abierta como opción para que niñas, niños y acompañantes pasen las vacaciones de verano.

Iris acudió al deportivo e indicó que llegó desde la apertura de la alberca a las instalaciones junto con su hijo Joe Padilla para aprovechar el acceso gratuito; señaló que decidió llegar temprano para encontrar un buen lugar y permitir que su hijo llegará a disfrutar de la alberca durante varias horas.

“Pues hay que aprovechar todas las vacaciones, la verdad, porque le encanta, le fascina la natación”, dijo.

Karina García acudió acompañada de sus hijos Joe y Santiago Emilio para disfrutar de la jornada recreativa y señaló que este tipo de actividades representan una alternativa para mantener entretenidos a los menores durante el periodo vacacional.

“Es una opción porque los niños hacen ejercicio, conviven y no están en casa con las pantallas”, afirmó.

Emilio permanecía cerca de la orilla y mencionó que no sabía nadar bien, pero con la instructora de nado y los demás niños se acopló a los juegos.

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“Me gusta estar aquí, es mi primera vez y me encanta; no puedo ir muy lejos pero es divertido” comentó.

Del 22 de julio y hasta el 28 de agosto ocho espacios acuáticos estarán disponibles sin costo en la alcaldía en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

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