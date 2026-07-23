La detención de Ernesto Ruffo abre una pregunta. No si es culpable o inocente. Eso tendrá que decidirlo la justicia. Sino si la justicia mexicana está utilizando la misma vara para medir a todos. Porque cuando revisamos cómo ha reaccionado el Gobierno ante acusaciones contra opositores y cómo ha reaccionado cuando los señalados pertenecen a Morena o están cerca del poder, el contraste es brutal. Fernando Gómez Mont, abogado de Ernesto Ruffo, nos habla al respecto.

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