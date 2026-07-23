Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el acuerdo para que Arabia Saudita desarrolle un programa nuclear no incluye "enriquecimiento de material" y depende de que el reino árabe se adhiera a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

"El acuerdo de energía nuclear civil (¡que no incluirá el enriquecimiento de material!) que se está negociando entre el Departamento de Energía de EU y Arabia Saudita, y que se limita exclusivamente a usos no militares, similares a los que ya tienen Irán, los Emiratos Árabes Unidos y otros países, será aprobado, pero está totalmente condicionado a que Arabia Saudita se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham", escribió en Truth Social.

Según Trump, Washington "no se opone a las instalaciones nucleares civiles (sin enriquecimiento)".

Arabia Saudita, la mayor economía de la región y sede de los dos lugares más sagrados del islam, se ha mantenido hasta ahora al margen de los Acuerdos de Abraham.

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Normalización con Arabia Saudita sería un "avance histórico" hacia la paz: Israel

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudita supondría un "avance histórico" hacia la paz en Medio Oriente.

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"La incorporación de Arabia Saudita a los Acuerdos de Abraham supondría un avance histórico hacia la paz en Oriente Medio", afirmó la oficina de Netanyahu tras el anuncio de Trump.

"La acción militar conjunta estadounidense e israelí contra el régimen genocida de Teherán y la derrota por parte de Israel del eje terrorista de Irán han creado la posibilidad de ampliar el círculo de la paz", añadió.

Los Acuerdos de Abraham son una serie de pactos de normalización auspiciados por Estados Unidos, en virtud de los cuales Israel estableció por primera vez relaciones diplomáticas oficiales con Emiratos Árabes Unidos y Baréin, a los que posteriormente se sumó Marruecos.

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EU y Arabia Saudita firman pacto nuclear

El pacto firmado la víspera entre ambas naciones, que debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, se produce en un contexto de tensión con Irán, rival de Arabia Saudita en Medio Oriente, y en medio de los esfuerzos estadounidenses por limitar las capacidades nucleares de Teherán, que niega buscar desarrollar armas nucleares.

La Administración Trump informó en un comunicado que el documento, conocido como "Acuerdo 123", tiene "fines pacíficos" y está comprometido con la "no proliferación nuclear".

También indicó que el acuerdo dará a las empresas estadounidenses acceso preferente al sector de la energía nuclear producida en Arabia Saudita, afectado por ataques de Irán en respuesta a la reciente ofensiva estadounidense contra este país.

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La normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Medio Oriente, aunque Riad asegura que solo lo hará cuando exista un camino creíble para el establecimiento de un Estado palestino.

Trump planteó en mayo que un acuerdo de paz con Teherán, cuyas negociaciones están estancadas en medio de la actual escalada en la guerra, debía incluir la adhesión de varios aliados, principalmente Arabia Saudita y Qatar, a los Acuerdos de Abraham, porque ellos le "deben" ese gesto.

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El anterior presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden buscó activamente la adhesión de los saudíes a los Acuerdos de Abraham, pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Estos pactos fueron impulsados durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos. *Con información de AFP

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