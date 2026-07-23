Este jueves 23 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza La Mañanera del Pueblo, un espacio para informar sobre los acontecimientos más relevantes de México y destacar los avances en su gobierno.

Sigue aquí el minuto a minuto de la conferencia de prensa desde Palacio Nacional y mantente informado:

Nación 08:57 AM A las 8:57 de la mañana finaliza la conferencia de prensa de la presidenta de México.

Nación 08:56 AM El Bogueto cuenta que decidió involucrarse con "México Canta" debido a que se considera un "artista motivador" y quiso cambiar el rumbo de su carrera para "cantarle al barrio" de otra manera. "Me sumo a esto porque dejo la huella, dejo ahí mi granito de arena que yo sé que a algún morrito le va a servir", expresó.

Nación 08:47 AM La mandataria federal agregó que el Gobierno de México busca promover la música mexicana con una visión de valores.

Nación 08:38 AM La secretaria Claudia Curiel no descartó la posibilidad de ampliar la iniciativa a la frontera sur del país luego del éxito que han tenido ambas ediciones de "México Canta".

Nación 08:34 AM "Aunque solamente influyéramos en una persona, vale la pena", destacó la Presidenta de México sobre la iniciativa de "México Canta".



Nación 08:21 AM La titular del Ejecutivo dijo que "es mejor promover y concientizar y no prohibir", sobre la música que escuchan las y los jóvenes mexicanos.

Nación 08:15 AM "Yo creo que estamos trabajando en una transformación de conciencias", reconoció la secretaria de Cultura sobre la iniciativa de "México Canta".

Nación 08:12 AM La Presidenta de México comenta que a las 10 de la mañana tendrá una reunión con Jamieson Greer, representante comercial de EU.

Nación 08:11 AM "Las y los jóvenes mexicanos cantan por la paz y contra las adicciones en México y en Estados Unidos", destacó la mandataria federal.

Nación 08:07 AM "El Bogueto" reconoció la iniciativa de "México Canta" y felicitó a los jóvenes semifinalistas. Comparte la canción "Mi barrio", que representa para él los inicios de su carrera y le recuerda el lugar de donde vino.

Nación 07:54 AM Las y los semifinalistas cantan parte de canciones durante la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Nación 07:48 AM La secretaria de Cultura presenta a las y los 7 jóvenes seleccionados semifinalistas de Estados Unidos para continuar con la siguiente etapa del programa "México Canta". La siguiente semana se presentarán a los semifinalistas de México. Las y los 7 semifinalistas son: Grecia Marín

Daniel Ochoa

Tiffany Cruz Galaviz

Miranda González

Joshua Soto

Lizandro Espinosa

Rosalba Valdez



Jóvenes seleccionados semifinalistas de EU en esta segunda edición del programa "México Canta" (23/07/2026). Foto: Captura de pantalla

Nación 07:45 AM Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, presenta los avances de la segunda edición de "México Canta", un concurso binacional para jóvenes que buscan renovar la música mexicana. Informó que la primera etapa de convocatoria ya finalizó con la participación de más de 16 mil jóvenes, en su mayoría mexicanos. "Esto habla de una respuesta extraordinaria y de una generación que tiene mucho que decir", expresó.



Nación 07:44 AM El cantante Armando Toledo Rosas, conocido como el Bogueto, asiste a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.



Nación 07:42 AM A las 7:42 inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mira aquí la transmisión completa:

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