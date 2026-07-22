La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentaron a los “robots policías“ CeCi y K5 que son asistentes del C5 mexiquense.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de julio en Toluca, Sheinbaum Pardo observó una conversación con CeCi, asistente con inteligencia artificial para el apoyo de operaciones. También, entre risas, observó las peripecias del “perrito robot”.

La robot CeCi mencionó que entre sus actividades está el monitoreo coordinado, análisis para ubicación, reconocimiento facial, lectura de placas, drones tácticos y atención ciudadana en el 911.

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Presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadora Delfina Gómez presentan CeCi y K5, robots asistentes del C5 en el Edomex (22/07/2026). Foto: Alejandro Vargas

También enlace con negocios y una especialización para casos de violencia contra las mujeres en el Estado de México.

“Son los asistentes del C5 del Estado de México”, externó la titular del Ejecutivo federal.

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#Mañanera |🤖 Fueron presentados los robots del C5 para reforzar la seguridad en Edomex.



La gobernadora Delfina Gómez dio detalles de CeCi y K5, los dos nuevos asistentes robóticos con inteligencia artificial que operarán en el Centro de Control pic.twitter.com/nWPYtcmQk2 — El Universal (@El_Universal_Mx) July 22, 2026

La gobernadora Gómez agradeció el apoyo del gobierno federal en materia de seguridad, consideramos la integración de nuevas tecnologías.

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