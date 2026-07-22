Nación | 22-07-26 | 09:44 |

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , informó que la Fiscalía General de la República () podría analizar si solicita la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que el capo manifestó su deseo de cumplir su sentencia en México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta desde Toluca, García Harfuch expresó que “tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición”.

Adicionalmente, explicó que hasta ahora no se han asegurado bienes a nombre Ismael “El Mayo” Zambada, “se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de UIF, pero de él directamente a su nombre no”.

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“A nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones criminales han sido una cantidad considerable de cuentas e inmuebles”, dijo.

nro/apr

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