El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de la implementación del Mando Unificado Oriente, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 han sido detenidas 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto, asegurado más de mil 300 kilos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos en el Estado de México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Toluca, García Harfuch explicó que “estos resultados reflejan una estrategia basada en inteligencia, investigación, pero sobre todo una coordinación operativa que nos ha permitido afectar a la estructuras criminales”.

En ese sentido, detalló que entre las más acciones relevantes realizadas en la entidad se encuentra la Operación Enjambre, operación que llevó a la detención de servidores públicos que brindaban protección o colaboraban con grupos delictivos, con la que se han detenido 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Toluca, Edomex (22/07/2026). Foto: Alejandro Vargas

Adicionalmente, destacó la realización de la Operación Liberación, para combatir esquemas de extorsión que afectaban a comerciantes y productores, así como Atarraya, Bastión y Restitución, mediante las cuales se intervinieron inmuebles utilizados para actividades ilícitas, recuperado propiedades y debilitado las capacidades operativas de grupos criminales.

También resaltó la implementación de la Operación Dos Bastos, realizada de manera simultánea en 84 municipios del Estado de México, donde se retiraron más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas utilizadas por grupos delictivos como un mecanismo de financiamiento, extorsión y lavado de recursos ilícitos.

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Precisó que estas máquinas generaban ingresos de hasta 600 mdp y se promovían actividades de cobro de derecho de piso, préstamo gota a gota y pandilla.

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El secretario de Seguridad afirmó que los resultados presentados son producto de la confianza entre instituciones, del intercambio de información y del trabajo conjunto entre las dependencias de seguridad a nivel estatal y federal.

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“Desde el Gabinete de Seguridad reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para proteger a las familias mexiquenses y garantizar que no haya impunidad”, dijo.

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