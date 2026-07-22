El grupo parlamentario de Morena en el Congreso exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a que investiguen el posible financiamiento de campañas del PAN con recursos ilícitos, así como a Somos México y a la organización Marea Rosa, vinculados al exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

En un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta de la Comisión Permanente, se plantea que la Ley General de Partidos Políticos determina que el Consejo General del INE, a través de su Unidad Técnica, podrá solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informes de operaciones financieras, ante la presunción sobre el origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos.

“La magnitud de la red de contrabando de hidrocarburos desmantelada y de la que forma parte la empresa Ingemar, propiedad de Ernesto Ruffo, evidencia que los esquemas de delincuencia organizada buscan incidir en los centros de poder político a través de fachadas corporativas y complicidades institucionales”, exponen los legisladores de Morena.

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Advierte que este episodio del llamado “huachicol fiscal”, con daños al erario por 4 mil millones de dólares, obliga a una revisión profunda de los mecanismos de fiscalización y control financiero con los que el Estado mexicano vigila el nacimiento y consolidación de las nuevas fuerzas políticas.

“La democracia mexicana no puede permitirse ser rehén de capitales oscuros ni tolerar que la impunidad del pasado se perpetúe bajo el amparo de registros partidistas; la transparencia absoluta y la rendición de cuentas son las únicas vías para restaurar la confianza ciudadana y consolidar un Estado de derecho verdaderamente incorruptible”, señala el punto de acuerdo.

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Subraya que la filtración de capitales de procedencia criminal en las estructuras de financiamiento partidista constituye una de las amenazas más graves para la seguridad nacional y la integridad del sistema democrático mexicano.

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“Por ello, la actuación coordinada de la FGR y del INE representa un acto que permitirá garantizar que los recursos de procedencia ilícita no tengan cabida en los procesos electorales”.

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Destaca que el INE negó el registro a cuatro organizaciones que solicitaron ser partidos políticos, precisamente por no quedar claras sus fuentes de financiamiento y “es importante que, a la luz de los delitos cometidos por el ahora militante de Somos México, Ernesto Ruffo, la autoridad electoral mantenga un escrutinio riguroso sobre el origen de los recursos de todas las fuerzas políticas, incluidas aquellas cuyo registro ya fue aprobado”.

“Es importante que las autoridades competentes esclarezcan si existieron aportaciones, directas o indirectas, de recursos de procedencia presuntamente ilícita relacionados con la red de contrabando de hidrocarburos encabezada por Ernesto Ruffo Appel hacia la conformación y operación de ‘Somos México’ hacia las campañas políticas del Partido Acción Nacional para cargos de elección popular, así como hacia agrupaciones ciudadanas como la denominada ‘Marea Rosa’, en cumplimiento del principio constitucional que prohíbe a los partidos políticos recibir aportaciones de personas no autorizadas o de procedencia ilícita”, exponen los diputados y senadores morenistas.

em/apr