La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que la persona que fue encontrada sin vida la tarde del martes, dentro de un domicilio de la Colonia Gertrudis Sánchez segunda sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, no ha sido identificada ya que los estudios aún siguen en desarrollo.

Sobre el móvil de los hechos, aseguró que las investigaciones continúan integrándose.

Elementos de Servicios Periciales y de la Policía de Investigación (PDI) llevan a cabo el procesamiento de la escena para el esclarecimiento de los hechos, afirmó la FGJ.

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¿Qué ocurrió en la Colonia Gertrudis Sánchez de la GAM?

El martes, personal de la FGJ ingresó al domicilio marcado con el número 5208, de la calle Norte 88, colonia Gertrudis Sánchez segunda sección, en cumplimiento a una orden de cateo por el delito de desaparición de personas cometido por particular.

Allí, localizaron el cuerpo de una persona.

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De acuerdo con reportes preliminares, el domicilio estaba en desorden y con varios objetos esparcidos.

La diligencia tenía por objetivo localizar a una mujer de 83 años de edad, así como documentos, identificaciones y teléfonos celulares, de acuerdo con el documento que autorizaba el cateo.

LL