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Si estás buscando unos audífonos inalámbricos con la calidad de sonido que caracteriza a Sony, esta promoción de Amazon México puede ser justo lo que esperabas.
Por tiempo limitado, algunos modelos de la marca japonesa cuentan con hasta 61% de descuento, lo que permite encontrarlos por menos de 700 pesos, una excelente oportunidad para renovar tus accesorios de audio sin gastar de más.
Ya sea para escuchar música, ver series, atender llamadas o acompañarte durante tus entrenamientos, estos audífonos Bluetooth combinan comodidad, buena autonomía y un sonido nítido, todo con un precio difícil de igualar.
¿Por qué valen la pena los audífonos inalámbricos Sony?
Sony se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas en el mercado del audio gracias a la calidad de sus productos. Incluso en sus modelos más accesibles, la firma incorpora tecnologías que mejoran la experiencia de escucha.
Entre sus principales características destacan:
- Conectividad Bluetooth para un emparejamiento rápido.
- Sonido claro con bajos profundos y voces definidas.
- Diseño ligero y ergonómico para usarlos durante horas.
- Micrófono integrado para llamadas con manos libres.
- Compatibilidad con dispositivos Android, iPhone, tabletas y computadoras.
- Controles táctiles o mediante botones, según el modelo.
- Estuche de carga compacto para transportarlos fácilmente.
Además, algunos modelos ofrecen resistencia a salpicaduras, por lo que pueden utilizarse durante rutinas de ejercicio o actividades al aire libre.
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Batería para acompañarte todo el día
Uno de los puntos fuertes de estos audífonos es su autonomía. Dependiendo del modelo, ofrecen varias horas de reproducción continua y, con el estuche de carga, la duración total puede extenderse durante todo el día.
Esto permite escuchar playlists, podcasts o realizar videollamadas sin preocuparse constantemente por buscar un cargador.
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