La Velada del Año 6 reunirá a algunas de las figuras más conocidas de internet en una edición que marcará un nuevo récord de combates.

Entre los enfrentamientos que más expectativa generan está el de "La Parce" contra Fabiana Sevillano, un duelo que ha despertado el interés de miles de seguidores que buscan conocer más sobre la creadora de contenido colombiana.

¡Se desvela el primer combate de chicas!

🥊 Fabiana Sevillano VS La Parce 🥊 pic.twitter.com/KwEhESaoiz — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) March 9, 2026

El evento organizado por Ibai Llanos volverá a combinar el entretenimiento con el boxeo y contará con la participación de streamers, influencers, artistas y comunicadores de distintos países.

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¿Quién es La Parce, la influencer colombiana que peleará en La Velada del Año 6?

La Parce, cuyo nombre real es Valeria Solano, es una streamer colombiana nacida en Cúcuta y actualmente establecida en Medellín.

Comenzó su vida en redes en 2020, cuando inició transmisiones en vivo durante la pandemia, enfocándose principalmente en partidas de Call of Duty y contenido para Twitch.

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Con el paso del tiempo, logró formar una comunidad de seguidores a la que identifica como "parceritos", quienes acompañan sus transmisiones diarias y participan activamente en sus contenidos.

Su presencia en redes también la ha llevado a colaborar con creadores de contenido de Latinoamérica y España, además de participar en torneos de videojuegos y eventos que le han permitido ampliar su audiencia.

Ella es "La Parce", influencer colombiana que peleará en La Velada del Año 6. Foto: Redes sociales

Actualmente, La Parce publica contenido relacionado con videojuegos, reacciones a videos virales, viajes, rutinas de entrenamiento y estilo de vida.

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¿Cuándo y dónde ver La Velada del Año 6 en México?

La Velada del Año 6 se celebrará el próximo sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, recinto que recibirá a miles de asistentes para la edición más grande organizada hasta ahora por Ibai Llanos, con un total de 10 combates.

Para el público mexicano, la transmisión comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse de forma gratuita mediante los canales oficiales de Ibai en Twitch, YouTube y TikTok.

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Ibai Llanos lanza sorteo especial para asistir a La Velada del Año VI; así puedes participar. Foto: Instagram @ibaillanos

Además del combate entre La Parce y Fabiana Sevillano, la cartelera incluirá la participación de las mexicanas Rivers y Natalia MX, quienes buscarán representar a México en sus respectivos enfrentamientos.

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