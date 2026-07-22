[Publicidad]
Temoac.- Sicarios a bordo de una motocicleta irrumpieron en el palacio municipal de Temoac, oriente del estado, y acribillaron al alcalde Valentín Lavín Romero, surgido del PVEM. Fuerzas militares resguardan el inmueble, mientras se realiza un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños para detener a los responsables.
La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el deceso del edil y aseguró que agotará todas las líneas de investigación y precisó que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervienen con diligencias iniciales y levantamiento del cuerpo sin vida en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac.
Lee también Exigen a FGE entregar restos de Dilan Josué, localizado sin vida en 2022; acusan que fue sepultado sin notificar a su madre
De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 12:32 horas y tras el ataque los ejecutores del crimen, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, huyeron con dirección a la comunidad de Popotlán.
Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y servicios de emergencia para brindar atención al edil e iniciar las investigaciones correspondientes.
Este fue el segundo ataque armado que enfrentó Valentín Lavín, en este año, cuya suegra, la extesorera municipal, fue detenida en dos ocasiones por vínculos con la delincuencia organizada.
[Publicidad]
Ola de violencia deja dos muertos en tres municipios de Morelos; reportan dos heridos por impactos de bala
[Publicidad]
Más información
Estados
Aseguran más de 13 mil litros de hidrocarburo y maquinaria pesada en Ciudad Juárez; hay dos detenidos
Nación
Legisladores guardan un minuto de silencio por el periodista Alejandro Leyva y alcalde de Temoac; fueron asesinados
Estados
Secretaría de Economía de Sinaloa ofrece créditos a locatarios afectados por incendio en plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis
Universal Deportes
Canelo Álvarez revela por qué cambió la fecha de su pelea con Christian Mbilli
La Roja
¡Rata migajera! Detienen a sujeto que robo una moto en Iztapalapa, su novia lo bateo muy sabroso
La Roja
Acribillan a alcalde de Temoac, Morelos, dentro del Palacio de Gobierno
Espectáculos
Despiden a Alejandra Jaramillo, conductora ecuatoriana tras polémica con México: Así lo anunciaron EN VIVO
Espectáculos
La Velada del Año VI: Guía completa y todo lo que debes de saber para disfrutarla