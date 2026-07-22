Temoac.- Sicarios a bordo de una motocicleta irrumpieron en el palacio municipal de Temoac, oriente del estado, y acribillaron al alcalde Valentín Lavín Romero, surgido del PVEM. Fuerzas militares resguardan el inmueble, mientras se realiza un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños para detener a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el deceso del edil y aseguró que agotará todas las líneas de investigación y precisó que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervienen con diligencias iniciales y levantamiento del cuerpo sin vida en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac.

Irrumpen en palacio municipal y matan a alcalde de Temoac, Morelos. Foto: Paco Cedeño / EL UNIVERSAL

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De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 12:32 horas y tras el ataque los ejecutores del crimen, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, huyeron con dirección a la comunidad de Popotlán.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y servicios de emergencia para brindar atención al edil e iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 12:32 horas. Foto: Paco Cedeño / EL UNIVERSAL

Este fue el segundo ataque armado que enfrentó Valentín Lavín, en este año, cuya suegra, la extesorera municipal, fue detenida en dos ocasiones por vínculos con la delincuencia organizada.

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