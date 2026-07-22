Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 33 mil 250 litros, aproximadamente, de hidrocarburo en el municipio de Río Blanco, Veracruz.

A través de un comunicado, dicha Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, explicó que esto fue derivado del cumplimiento de una orden de cateo, la cual fue girada por un juez debido a un posible crimen incluido en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En el cateo participaron policías estatales y federales, integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa), que dieron seguridad perimetral.

Aseguramiento de hidrocarburo y vehículos en Veracruz. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

Lee también Morena advierte presunto financiamiento ilícito de Ruffo Appel al PAN y Somos México; pide que INE y FGR investiguen

Además de los más de 30 mil litros de hidrocarburo fue asegurado un inmueble, un semiremolque tipo tanque, un tractocamión, una motoneta y dos motocicletas.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades. Cabe decir que no hubo detenidos.

[Publicidad]

Aseguramiento de hidrocarburo y vehículos en Veracruz. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

Aseguramiento de hidrocarburo y vehículos en Veracruz. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

Condenan a hombre en Puebla

En Puebla, Cristian "N" fue condenado a 10 años de cárcel y a pagar una multa de 730 mil 400 pesos por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Lee también PAN acusa que Ruffo Appel es "el primer preso político de este sexenio"; caso se utiliza como cortina de humo, insiste

En un comunicado, la Fiscalía General de la República detalló que había reunido la evidencia necesaria con la intención de demostrar la culpabilidad del entonces acusado.

[Publicidad]

El hombre fue detenido mientras conducía una camioneta en el municipio de Amozoc cuando miembros de la policía estatal hacían recorridos de vigilancia en el tramo carretero de San Lorenzo.

En este último vehículo fueron encontrados cuatro contenedores de plástico con tres mil 880 litros de combustible, del cual no se presentó documentación que acreditara su origen.

Camioneta y combustible decomisado a Cristian "N" en Puebla. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

Camioneta y combustible decomisado a Cristian "N" en Puebla. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc