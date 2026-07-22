El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenó el asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, ocurrido en las instalaciones de la presidencia municipal este 22 de julio.

En un comunicado compartido en redes sociales, dicho partido político expresó sus condolencias y solidaridad con familiares, amigos, colaboradores y habitantes de este municipio morelense.

Comentó que el acontecimiento, llevado a cabo por sicarios a bordo de una motocicleta, quienes irrumpieron en sus oficinas, "refleja el nivel de violencia y los desafíos que enfrenta la seguridad en algunas regiones del país".

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"No obstante, confiamos en que las autoridades competentes llevarán a cabo una investigación profesional y apegada a derechos, que permita esclarecer plenamente los hechos, determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables", declaró.

Con la intención de concluir su posicionamiento, el Partido Verde Ecologista de México reafirmó su rechazo a toda clase de violencia, además de su compromiso con la paz y seguridad de las comunidades.

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Lavín Romero fue elegido como presidente municipal de Temoac para el periodo 2025-2027. El 6 de junio de 2024, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) le entregó su constancia.

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"Reitero el compromiso de trabajar en favor de nuestro querido municipio", escribió mediante su cuenta de Facebook.

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Legisladores guardan un minuto de silencio tras asesinatos

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio en memoria del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado en Oaxaca esta mañana, y del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, quien fue acribillado en sus oficinas.

Durante la sesión de este miércoles, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, pidió a los diputados y senadores guardar un minuto de silencio y exigió que se castigue a los responsables de estos asesinatos y expreso su solidaridad con las familias de ambas víctimas.

En el caso de Lavín, emanado del PVEM, esta mañana sicarios a bordo de una motocicleta irrumpieron en el palacio municipal de Temoac para acribillarlo.

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Alejandro Muyrat condena asesinato de periodista

Respecto al caso de Leyva Aguilar, el senador de Morena, Alejandro Murat condenó el “cobarde asesinato”, quién se desempeñó como responsable de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) durante su gestión como gobernador de la entidad y exigió que se investigue a fondo dicho crimen.

A través de sus redes sociales, Murat se refirió a este reportero como “amigo comprometido con Oaxaca y la libertad de expresión” e insistió en que se lleve a cabo una investigación a fondo “que llegue hasta los autores del crimen en contra de un periodista profesional y crítico”.

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Expresó asimismo su solidaridad con la familia del periodista ultimado hoy en Oaxaca.

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