El Partido de los Trabajadores (PT), agrupación liderada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, presentó este miércoles una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) contra el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro por cuestionar la fiabilidad de las urnas electrónicas.

Según informaron medios locales, el PT, a través de la Federación Brasil de la Esperanza, coalición oficialista que integra junto al Partido Verde (PV) y al Partido Comunista de Brasil (PCdoB), acusó ante el TSE al precandidato del Partido Liberal (PL) y a otros dirigentes de la derecha de orquestar un "movimiento articulado de desinformación" contra el sistema de votación electrónica.

La representación judicial sostiene que las recientes declaraciones del senador amenazan la credibilidad de las instituciones y tienen el potencial de provocar un "desorden informativo".

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La demanda abarca también a figuras destacadas del bolsonarismo, como los diputados Julia Zanatta y Gustavo Gayer, además del exparlamentario Eduardo Bolsonaro, quien desde inicios del año pasado está exiliado en Estados Unidos.

En la presentación judicial, el partido solicita el retiro inmediato de las publicaciones en redes sociales identificadas en las cuentas de los acusados y el pago de una multa de 30 mil reales (unos seis mil dólares) por parte de cada involucrado por cada publicación difundida.

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Además, solicitan que el TSE pida a las principales plataformas de redes sociales que adopten medidas para evitar la circulación, difusión o monetización de contenidos en cualquier formato que asocien a las urnas brasileñas con la empresa Smartmatic, u otras alegaciones de este tipo.

Sempre que uma pesquisa mostra que eu passei o Lula, vem uma narrativa construída de forma mentirosa e covarde para tentar manchar a minha imagem.



Não vão conseguir me parar. Nem com facas, nem com balas e muito menos com mentiras e narrativas. pic.twitter.com/HOA4C65VD4 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 22, 2026

Los demandantes aclararon que, en esta primera etapa, la acción no busca una investigación formal por abuso de poder político y mediático, sino neutralizar la propagación de datos falsos.

El recurso judicial fue motivado por las declaraciones vertidas por Flávio Bolsonaro la víspera durante una reunión con diplomáticos de más de cuarenta países y representantes de organizaciones internacionales, en Brasilia.

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En ese encuentro, el senador afirmó que los equipos brasileños compartían origen con las urnas de la firma venezolana Smartmatic y mencionó un supuesto informe de la CIA sobre presuntas irregularidades en las elecciones de Venezuela.

En una nota enviada a medios locales, la asesoría del senador negó que el precandidato haya cuestionado el proceso electoral brasileño.

"En su discurso, que es brevísimo en este punto, el precandidato Flávio Bolsonaro afirma expresamente que 'no está cuestionando el sistema de votación brasileño' y exhorta a los diplomáticos allí presentes a enviar el mayor número posible de representantes en misiones de observación internacional", reza el escrito.

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Así mismo, la nota aclara que el equipo de precampaña de Bolsonaro "reafirma su integral confianza en el sistema electoral brasileño y su creencia irrestricta de que las misiones de observación internacional deben ser fuertemente estimuladas, ya que contribuyen al perfeccionamiento del proceso electoral, al ampliar la transparencia, la integridad y la confianza pública en las elecciones."

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EFE buscó hablar con el equipo de campaña de Bolsonaro, pero aún no ha obtenido respuesta.

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Con esta actuación, el legislador repitió un episodio similar al protagonizado por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra actualmente en prisión domiciliaria por su rol en la intentona golpista de enero de 2023.

Fue precisamente un evento similar con embajadores en 2022 el que derivó en la condena por parte del TSE a ocho años de inhabilitación política para el exmandatario.

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