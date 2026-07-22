Naucalpan, Méx.- Los trabajos para reparar la fuga de agua detectada en la avenida Primero de Mayo continuaron este miércoles, luego de que personal del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (Oapas) localizó una tubería de 10 pulgadas al interior de una línea principal de 36 pulgadas.

Con apoyo de un equipo de georradar, el personal ubicó una segunda línea de agua potable instalada de forma paralela, por lo que fue necesario ampliar las maniobras y sustituir la tubería de 10 pulgadas para completar la reparación.

Continua cerrada parcialmente la Avenida Primero de Mayo por reparación de fuga (22/07/2026). Foto: Especial

De acuerdo con el Oapas, esta intervención busca evitar afectaciones posteriores en la vialidad, entre ellas posibles hundimientos.

Los trabajos permanecen en la zona y, una vez que concluyan, se llevará a cabo la reposición de la carpeta asfáltica.

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Continua cerrada parcialmente la Avenida Primero de Mayo por reparación de fuga (22/07/2026). Foto: Especial

Durante la intervención se mantiene la reducción de carriles laterales de la avenida Primero de Mayo, en dirección a Toluca, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas.

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El Organismo de Agua Potable de Naucalpan informó que desde el inicio de los trabajos la zona cuenta con señalización y que, en coordinación con personal de Tránsito Municipal, se mantiene un dispositivo de apoyo vial para automovilistas y peatones.

Hasta este miércoles no se ha registrado ningún percance vehicular relacionado con las labores de reparación, de acuerdo con las autoridades.

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