Las intensas lluvias registradas este miércoles provocaron anegaciones y severo congestionamiento vial en la alcaldía Gustavo A. Madero, en especial en el CETRAM Indios Verdes, lo que obligó al Metrobús –y autobuses de ruta– a modificar la operación de su servicio.

Las fuertes lluvias colapsaron Insurgentes Norte, a la altura de Indios Verdes y el Puente de Ticomán, lo que derivó en la suspensión del servicio en algunas estaciones de las Líneas 1, 6 y 7 del Metrobús; las afectaciones se encuentran en la Línea 1, entre las estaciones Indios Verdes y Manuel González, mientras que la operación se mantiene de manera habitual entre Buenavista y El Caminero.

En la Línea 7, el congestionamiento vial en la zona de Indios Verdes obliga a operar únicamente entre Campo Marte y Avenida Talismán. El servicio está suspendido en el tramo que va de Indios Verdes a Garrido.

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Por su parte, la Línea 6 también registra afectaciones por el intenso tráfico derivado de las inundaciones. El servicio opera en dos circuitos: de El Rosario a San Bartolo y de Villa de Aragón a De Los Misterios, mientras que permanece sin servicio el tramo comprendido entre IPN y La Villa.

Al momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la alcaldía Gustavo A. Madero. Se pronostica lluvia de 30 y 49 milímetros mm y caída de granizo hasta las 21:00 horas de este miércoles.

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